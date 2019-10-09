“錄而不讀”缺乏法條制約

中評社北京10月9日電／“研究生院擬取消鄭某等69名研究生入學資格，現將名單公示如下。如有異議，請在公示期工作日內聯繫研究生培養辦公室……”



9月29日，湖南大學研究生院的一則公示引起社會各界關注。這則公示稱，有部分研究生新生因出國、工作等個人原因申請放棄入學資格，另有少數新生逾期未報到，共計69人，湖南大學研究生院擬將取消這69名2019級研究生入學資格。



湖南大學69名准研究生被錄取後，緣何會放棄入學資格？我國的法律法規又是如何看待這種“錄而不讀”行為？



准研究生錄而不讀



高校公示引起關注



8月24日至25日是湖南大學2019級研究生入學報到的時間。可報到時間過去了幾周，卻還有69名研究生新生未到學校報到。



位於湖南省會長沙的湖南大學，校區坐落在湘江之濱、岳麓山下，享有“千年學府，百年名校”之譽。



湖南大學的官網介紹，湖南大學是教育部直屬全國重點大學、國家“211工程”“985工程”重點建設高校、國家“世界一流大學”建設高校。學校擁有博士學位授權一級學科27個、博士專業學位授權1個、碩士學位授權一級學科36個、碩士專業學位授權20個。



然而，就是這樣一所全國重點高校，今年錄取的研究生新生中卻有69名研究生新生放棄了就讀機會。9月29日，湖南大學研究生院發布公示，稱擬取消這69名研究生的入學資格。

