駐日辦事處賀電烏龍　名嘴陳朝平提七種可能

日本正副首相祝賀電文。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／台灣駐日本大阪經濟文化辦事處福岡分處在上周鬧出“安倍賀電烏龍”，“行政院長”蘇貞昌震怒要求查處。對此，資深媒體人陳朝平昨在臉書發文指出，烏龍賀電背後藏有7種可能，他並反諷地說，蘇貞昌應以“創造性的疏失”為由，嘉獎大阪辦事處福岡分處全體同仁。嘉獎理由是：“讓中華民國”和台灣同時被世界看見！



綜合媒體報道，福岡分處在双十酒會時，主動秀出一封日本正副首相署名的賀電，內容寫道：“由衷祝福‘中華民國’一O八年國慶酒會盛大舉辦，同時也祝福國運昌隆，與會人士健康幸福。“內閣”總理大臣安倍晉三。”另有一封副首相麻生太郎署名的賀電則寫道：“由衷慶祝“中華民國”一O八年國慶酒會的舉辦，祈祝兩國友好更深化，與會來賓日益發展。”但事後日本內閣官房副長官岡田直樹接受中國大陸記者訪問時，卻直接聲稱“安倍晉三並沒有發出該封賀電”，形同打臉福岡分處。



陳朝平臉書全文如下：



烏龍賀電的七種可能！



台北駐大阪辦事處福岡分處10月4日晚間舉行“國慶”酒會，會場公布聲稱是日本首相安倍晉三的賀電，賀電以“中華民國”稱呼台灣。不過，隨即遭到日方打臉否認。蘇貞昌說，此為外館疏失。



怎麼看這烏龍賀電？



代表說謊成性，屬下有樣學樣！



還記得駐大阪辦事處前處長蘇啟成自殺身亡嗎？寧可嚎洨被記過，也不願…



外務省給中華人民共和國的賀電啦！我用立可白塗去了“人..共和”三個字！



我也不知道，賀電是大哥哥沼田幹夫交給我的！



抱歉，這是“中華民國”和日本沒有斷交前的賀電，遲到了！



是真的！外務省搞丟了原稿，福岡分處是複印本！



沒騙你們，不信，35年後一定可以在外務省檔案室裡找到！



蘇貞昌見此文，應以“創造性的疏失”為由，嘉獎大阪辦事處福岡分處全體同仁。嘉獎理由是：“讓中華民國和台灣同時被世界看見！”