中評社香港10月10日電/盛成佑：訴衷情*建國70周年禮贊



作者：盛成佑 安徽合肥 教育





訴衷情





(一)國旗



居天錚亮五金星，聚照神州醒。



不堪百年屈辱，掃盡害人蟲。





旗獵獵，龍擺尾，東方紅。



烈血浩蕩，初心不改，鑄錠復興。





（二）國徽



莊嚴堂煌多富麗，日夜放光輝。



民主政權法制，烙印暖心裡。





工農盟，固國基，比翼飛。



公明勤廉，眾志成城，所向無敵。





（三）國歌



悲歌動地催新華，律呂繞天涯。



憂患警鐘長鳴，鬥志幹雲霞。





礪長城，敢亮劍，怕個啥！



信心底氣，大國萬象，一曲迸發。

