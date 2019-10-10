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盛成佑：訴衷情*建國70周年禮贊
http://www.CRNTT.com   2019-10-10 00:01:47


　　中評社香港10月10日電/盛成佑：訴衷情*建國70周年禮贊　 

　　 作者：盛成佑　 安徽合肥　 教育　


　　　　　訴衷情 

　　　 
　　　　 (一)國旗 

　　 居天錚亮五金星，聚照神州醒。 

　　 不堪百年屈辱，掃盡害人蟲。 

　　 
　　 旗獵獵，龍擺尾，東方紅。 

　　 烈血浩蕩，初心不改，鑄錠復興。 


　　　　（二）國徽 

　　 莊嚴堂煌多富麗，日夜放光輝。 

　　 民主政權法制，烙印暖心裡。 

　　 
　　 工農盟，固國基，比翼飛。 

　　 公明勤廉，眾志成城，所向無敵。
 

　　　　（三）國歌 

　　 悲歌動地催新華，律呂繞天涯。 

　　 憂患警鐘長鳴，鬥志幹雲霞。 


　　 礪長城，敢亮劍，怕個啥！ 

　　 信心底氣，大國萬象，一曲迸發。 

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