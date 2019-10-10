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盛成佑：訴衷情*建國70周年禮贊
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2019-10-10 00:01:47
中評社香港10月10日電/盛成佑：訴衷情*建國70周年禮贊
作者：盛成佑 安徽合肥 教育
訴衷情
(一)國旗
居天錚亮五金星，聚照神州醒。
不堪百年屈辱，掃盡害人蟲。
旗獵獵，龍擺尾，東方紅。
烈血浩蕩，初心不改，鑄錠復興。
（二）國徽
莊嚴堂煌多富麗，日夜放光輝。
民主政權法制，烙印暖心裡。
工農盟，固國基，比翼飛。
公明勤廉，眾志成城，所向無敵。
（三）國歌
悲歌動地催新華，律呂繞天涯。
憂患警鐘長鳴，鬥志幹雲霞。
礪長城，敢亮劍，怕個啥！
信心底氣，大國萬象，一曲迸發。
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