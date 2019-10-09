柯文哲：友中可以讓台灣獲最大生存空間

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲提倡“友中親美”，他接受媒體專訪時表示，“友中是可以讓台灣在國際上獲得最大生存空間，友是按照我的需要友”，他認為蔡英文嗆中是為選票。



柯文哲並表示，台灣的核心價值是民主自由，“現在有台灣人希望被共產黨統治嗎？除了（統促黨主席）張安樂，應該3%吧”。



柯文哲8日傍晚接受中央社專訪，暢談市政、民眾黨2020選舉“立委”布局、兩岸關係等議題。



柯文哲表示，2020大選若由蔡英文對決國民黨參選人韓國瑜，“芒果乾（亡國感）還是會贏發大財”，蔡英文連任，台灣不至於會亡國，但人民日子會苦一點，但蔡過於親美、韓過於親中，他認為都不妥，應在中美之間求取平衡。



柯說，自己不參選，對台灣前途最焦慮的是柯媽媽何瑞英，他則安慰母親“不要緊，美國還是會保護台灣，不要那麼緊張”。



此言是否代表“親美的方向是對的”，柯文哲說，“正確講法是沒有更好的選擇，要不然你怎麼辦？”面對“親美”與“友中”難以並存的質疑，柯文哲說，“不會啊，世大運不是辦完了嗎？以後就再混過去”。



若不需中國大陸理會，柯文哲的“友中”反倒像是在唱獨角戲”，他則表示，“我沒有嗆中而已，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中”。



被問及“所以你反共”時，柯文哲回應，“只是反對他統治我而已”，並表示就算反對一國兩制，也不用大聲疾呼，內心知道就好，“你看香港那樣子，就趕快跑”。



柯文哲指出，蔡英文對中國的一些強硬言語是為了選票，否則香港眾志秘書長黃之鋒到台灣時，“就接見他就好了”，而自己與蔡的兩岸政策，除了口頭沒有嗆中外，實際上沒有什麼不同，“講穿了，就是維持現狀而已”。



至於兩岸立場為何，柯文哲說，“哪有什麼兩岸立場，就是活下去，台灣要活下去”，被問及“苟延殘喘的活，還是有尊嚴的活”時，他說，“活得好好的”，並反問“我有哪個地方對不起台灣嗎？”



他表示，自己平常會亂講話，但遇到中國大陸就會照稿念，代表他沒將國家前途拿來開玩笑。



柯文哲指出，蔡英文執政下的台灣，沒有與中國大陸建立有效溝通管道，後面就出現滑坡效應，他認為，民進黨高層幾乎沒去過中國大陸，也沒跟中國大陸接觸，是一個危機，如他還是台大醫院醫生時就去過中國大陸18次，實際體驗當地生活、了解文化。



他坦言，台灣的存在對中國大陸還是有影響，要讓對岸羨慕台灣人的生活，覺得台灣生活比較優雅、文化比較高尚，“這是台灣生存最重要關鍵”、“（中國大陸）比較不會打我們”。



柯文哲說，兩岸關係的維繫要秉持同理心，互相體諒，目前中國大陸處理香港、西藏、新疆問題，已是滿頭大汗，“其實他根本不想碰台灣”。



“我也在觀察中國，中國現在被香港纏住，還沒有力氣要求台灣”，柯文哲說，當香港反送中運動告一段落，就是面對問題的時候。