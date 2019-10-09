郭辦發言人：對馬英九被攻擊很不捨也很無言

郭台銘發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／馬英九日前與鴻海創辦人郭台銘同框互動熱絡，遭部份媒體、韓粉攻擊。鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天上午受訪表示，兩人是好朋友，對於馬英九被這樣攻擊，真的很不捨也很無言。



馬英九日前應邀出席前台東縣長黃健庭專題演講，與郭台銘同框，兩人擁抱、互動熱絡，但遭韓粉攻擊，並被特定媒體砲轟“國民黨奶水盡養這種咖”，甚至揚言要國民黨中央開除馬英九黨籍。



根據中央社報道，蔡沁瑜上午受訪表示，兩人的私交好，當天也是旁人起鬨是否要“愛的抱抱”，而兩人在很自然的情況下就抱了，足見他們本身就是好朋友、老朋友。對於馬英九被這樣攻擊，真的很不捨，也很無言。難道好朋友不能見面，見面後也不能有熱情動作，真的很無奈。



蔡沁瑜指出，包括日前馬英九幫國民黨“總統”參選人韓國瑜站台致詞遭韓粉噓，這些行為都讓郭台銘很心疼馬英九。



媒體詢問，對於國民黨新北市黨部已決定開除郭台銘幕僚李縉穎黨籍，待國民黨中央核定，是否會讓兩邊關係再度緊張。蔡沁瑜表示，應該是不會。她說，郭台銘已經退黨，跟國民黨主席吳敦義、馬英九等國民黨重要人物，私底下都有密切溝通管道，應該不會影響交情。

