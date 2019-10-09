鄭文燦台北宣布　桃園第五選區綠營整合成功

桃園市長鄭文燦。（中評社 黃筱筠攝） 民進黨與綠黨共同召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）桃園市第五選區（平鎮、龍潭）民進黨與綠黨整合成功，民進黨籍桃園市長鄭文燦今日特別北上召開記者會，親近民進黨的綠黨桃園市議員王浩宇也出席記者會。由於王浩宇與鄭文燦關係很好，鄭也特別澄清說，“王不是我乾兒子，那是假新聞”。



民進黨該選區提名現任不分區“立委”蔣絜安參戰，國民黨則是提名現任“立委”呂玉玲，綠黨原提名歐陽霆，但雙方進行參考民調後，綠黨退讓。



該場記者會還有民進黨桃園市黨部主委張火爐出席，但黨中央則未派人出席，將整合功勞歸於鄭文燦。



本屆（第九屆）呂玉玲獲得7萬2965票，得票率是43.86%；民進黨提名的張肇良獲得7萬202票，得票率是42.20%。



鄭文燦說，雖然這個選區是艱困選區，但他在去年選舉還贏過對手1萬1千多票，所以“立委”選舉還是有機會。他也澄清，有韓粉說王浩宇是他的乾兒子，他要澄清這是假新聞。他強調，綠黨有他們主體性以及品牌，他們只是為了保護台灣，選擇正確路線，“總統”選舉支持蔡英文。



王浩宇也說，他們有整合的壓力，台派力量必須要整合，這個選區結構對綠營不利，他們雙方私下進行民調，只要綠營選票集中就有贏的機會。他說，時代力量現在還在想要讓民進黨掉更多席次，這樣做是非常不負責任。他呼籲，時代力量“立委”黃國昌、徐永明不要再這麼自私了。