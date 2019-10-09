李廣林：“讓後生仔領潮流”

中評社香港10月9日電／糧油業“老古董”笑看風雲，辦館由風光至式微。



香港文匯報報道，年紀愈大卻愈忙碌，82歲的李廣林這樣形容自己的晚年生活，除了周日，每天仍會雷打不動到位於德輔道西的通泰行“返工”，處理商會的大小事項，或參與大大小小的社區、商團交流。作為香港最早引入中國糧油食品的商人之一，廣林叔見證了新中國成立後，兩地糧油食品的商貿往來，經歷了香港糧油業態的興衰和演變。他津津樂道糧油市場的現狀，毫不介意自嘲“老古董”，網上超市自是大勢所趨，理應讓後生仔引領新的潮流。



通泰行上世紀五十年代由辦館發家，隨後率先改革，經營了本港最早期的超級市場，引入來自內地、台灣為主的罐頭、米、粉麵、酒類等，品種十分齊全，全盛時期多達五百種貨品。因不收上架費價格也極其合理，廣受街坊好評，甚至曾經還豪氣地稱“冇我，兩大超市賣會仲貴！”



街市生鮮食物多由內地送來



廣林叔回憶：改革開放初期，本港的街市也大量售賣通過“三趟快車”南下的生鮮食物。尤其在上世紀八九十年代，“三趟快車”發揮了舉足輕重的作用。數據顯示，90年代每天由內地經深圳運往香港的活禽活畜佔市場供應量的99%以上，凍肉、水產、瓜果、蔬菜等佔一半以上。



通泰超市只剩一間 “不難過”



風風雨雨半個多世紀，連鎖超市、便利店遍地開花，現時內地和本港的網上超市更搞得風生水起。全港中小型士多所剩無幾，通泰超市也只留下一間，似乎大勢已去。廣林叔卻並不難過：“任何事物都有其歷史價值和存在的價值”，網上超市的湧現直接削弱超級市場的價值，時代更迭，無可避免。



兒子接棒 網超堅持免上架費



他自嘲是“老古董”，讓後生仔引領新的潮流，兒子李豐年便主導了與網超的連接，夥HKTVmall、士多Ztore等合作，將通泰行的產品通過O2O的模式，打入線上零售市場，還能間接拉動通泰行的線下實體經營。網超的理念也十分契合廣林叔的經營之道，沒有上架費能節約龐大支出，貨品周轉更依賴本身質素和消費者喜好。



身撐國貨 出書教食品安全



打造自己糧油王國的同時，廣林叔在引國貨、撐國貨的道路上，也一直孜孜不倦。除了引入梅林牌午餐肉、長城牌火腿等耳熟能詳的食品外，他還自己跑了許多工廠和生產線，鑽研食品安全和技術，與幾個大學教授共同編寫了《食品安全操作指南》、《發展香港食品工業之食品安全及品質管理綜合系統》等理論書籍，力求兩地的食品工廠能“少走舊時彎路”。經過幾十年的努力和進步，國貨慢慢擺脫了一些貶義的標籤。雖然有些仍未能以最佳示人，但他相信，假以時日必能令人刮目相看。



堅持初心 有良心 有人情味



戴“糧油大王”、“罐頭大王”、吹波糖創始人等頭銜的廣林叔，始終秉承初心：“商人最緊要係講良心”，對同業要互相扶持－－2009年初呼籲媒體和市民撐岌岌可危的“永和號”，只是無奈未能扭轉局勢；待員工如家人；對顧客也有人情味，不隨意哄抬價格。



正如廣林叔所說，他的日常頗為忙碌，採訪期間還遇見生意夥伴登門拜訪，早、中、午的行程也都由助手安排得妥妥當當，一日下來實在無多少偷得浮生的工夫。