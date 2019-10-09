李鴻鈞：親民黨2020人選　不會拖過十月

親民黨秘書長李鴻鈞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月9日電（記者 倪鴻祥）親民黨秘書長、“立法院”黨團總召李鴻鈞今天上午指出，“郭、柯、王”在結盟那段期間，其實都有派人想與親民黨主席宋楚瑜見面，但宋都沒見面。對於2020大選，親民黨這一張門票絕對不會缺席，絕對會用到，至於是誰來選？宋會在這段期間與各地方人士討論聽取意見，應該不會拖過10月作決定。



李鴻鈞、親民黨“立委”陳怡潔、周陳秀霞今天上午舉行“消防人員安全，中央不能裝傻”記者會，會後回應媒體提問有關2020大選的問題。



李鴻鈞表示，大選已有藍綠兩陣營人選，為何大家還會期待從一開始的“郭柯王”到現在的親民黨，為何大家會期待有第三組人選出來？這代表長期以來藍綠執政已經得不到民心了，親民黨會盡量扮演出中道理性的角色。



李鴻鈞說明，宋楚瑜為何未見郭、柯、王，原因一，如果“郭柯王”（鴻海創辦人郭台銘，台灣民眾黨、台北市長柯文哲，前“立法院”長王金平）結盟成功，宋加入了，外界會認為親民黨又在依靠人家、蹭人家想壯大自己，親民黨沒這麼沒格調，所以不去；如果結盟破局，外界會指是親民黨攪局害人破局，基於以上兩個原因，所以即使“郭柯王”透過友人求見時，宋都不見，親民黨不需要靠誰的能力強？誰的吸引力夠來壯大自己。



他說，宋楚瑜上次大選獲157萬餘票，不分區“立委”政黨票超過門檻達6%，親民黨要對這些選民負責，所以不能隨便私相授受，不能隨便做買賣，如果親民黨這麼沒格調，他早離開親民黨了，親民黨堅持原則，所以會很神聖對上次支持的選民付託，好好使用這張選票。



他表示，宋楚瑜這幾天都密集與地方人士見面，郭、柯、王確有提出見面的要求，宋也會盡量排出時間，但約何時見不清楚。