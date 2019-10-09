最新報告顯示中國全球競爭力綜合得分穩中有升

中評社北京10月9日電／世界經濟論壇9日在此間發布的2019年度《全球競爭力報告》顯示，中國在全球競爭力綜合排名中位列第28位，名次與去年持平，但綜合得分穩中有升。



這份最新報告顯示，以理想狀態為100分計算，納入評估的141個經濟體中最高得分為84.8分，最低為35.1分，各經濟體平均得分60.7分。中國的最新得分為73.9分，比去年提高1.3分。



報告顯示，中國在市場規模、宏觀經濟穩定性、創新能力、信息技術應用等指標上得分靠前，在基礎設施等指標上也表現突出。



根據這份報告，中國在一些領域的表現與主要由發達經濟體組成的經濟合作與發展組織（經合組織）內成員不相上下。比如，中國在信息技術應用方面的表現超過了25個經合組織成員，而中國的人均預期壽命高於美國，與經合組織成員的平均水平非常接近。



在這份最新版競爭力綜合排名中，新加坡排名第一，美國從去年的第一位跌至第二位。報告顯示，在美國商界，不確定性情緒彌漫，貿易開放度顯著下降，影響了美國的全球競爭力綜合得分。



世界經濟論壇從1979年開始發布年度《全球競爭力報告》，旨在對各經濟體長期經濟增長的驅動因素進行評估。為體現第四次工業革命對經濟體競爭力帶來的變化，世界經濟論壇從去年開始引入多項新的評價指標。



（來源：新華網）