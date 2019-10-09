柯自嘲：我只要不死　對民進黨都是個禍害

台北市長柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／2018年5月白綠分手，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲與民進黨漸行漸遠，關係緊繃，他接受媒體專訪時表示，目前與民進黨就是“禮尚往來”，並預料2020選後將持續被追殺。



2014年，柯文哲決定參選台北市長，並與民進黨贏得勝利；2018年縣市長選舉，民進黨決議自提人選，正式宣告白綠分手，雙方關係也不斷惡化，至今仍常隔空駁火。白綠關係走到這步田地，柯文哲認為，最大原因是民進黨人永遠懷疑他要選“總統”，“他們被害妄想”，預料明年選後民進黨還會持續大屠殺。



柯文哲8日傍晚接受中央社專訪，暢談市政、民眾黨2020選舉“立委”布局、兩岸關係等議題。



他重提如2017年世大運的黑衣人事件，儘管最後真相大白，“打了1年，黑衣人事件被罰10萬元就沒有了，哪有這麼黑暗的社會（台語）”，並指名嘴鬼扯幾個月，都沒出來道歉，“做完政治打手，一點責任都沒有”。



柯文哲坦言，如今與民進黨的關係就是“禮尚往來”，就算他現在說不選2020，蔡英文順利連任，還是有其他民進黨人劍指2024，自嘲“我只要不死，永遠都是個禍害”。



面對記者接連追問2次“你想選2024”，柯文哲先說，“不管我選不選，只要我活著一天，他們（指民進黨）就被害妄想”，後再表示“我不可以讓那些壞人得逞，這是我最大樂趣”。



針對多次批評“總統府”秘書長陳菊，柯文哲說，他只是就事論事，認為高雄市高度舉債，不能全台灣都比照辦理，“你覺得高雄為什麼輸這麼慘，民進黨有誠實面對這個問題嗎？”

他說，高雄市長韓國瑜的崛起，是討厭民進黨氛圍造成的，指民進黨已是很會選舉的政黨，高雄會慘敗是“天怒人怨”。



柯文哲舉深澳電廠為例，指民進黨高層曾拜會他，說台灣缺電、深澳電廠一定要蓋，但在某個晚上卻突然停建，“幾百億的東西，怎麼一個晚上轉彎”。



柯文哲表示，台灣不是新潮流，台灣不是民進黨，台灣是所有關心這片土地的人所共同擁有的，認為新潮流不倒，台灣不會好。