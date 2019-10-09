世衛組織首份視力報告呼籲關注眼科保健

中評社北京10月9日電／世界衛生組織8日發布首份《世界視力報告》，指出人口老齡化、生活方式改變以及獲得眼科護理機會有限是全球視力障礙人數不斷增加的主要因素，在中低收入國家尤其如此。報告呼籲各國加強眼科保健工作。



報告估計，全球至少有22億人視力受損或失明，其中至少10億人的視力損傷問題或本可通過預防避免，或尚未得到妥善處理。他們主要受近視、遠視、青光眼及白內障等的影響，且未獲得必要的醫療或護理服務。



報告稱，現代社會人們長時間待在室內從事大量“近距離工作”，導致越來越多的人有近視問題，增加戶外活動時間可降低這一風險；幾乎所有糖尿病患者一生中都會出現某種形式的視網膜病變，糖尿病患者，尤其是2型糖尿病患者如不進行常規眼部檢查和妥善控制糖尿病，可能損害視力；通過常規檢查做到早預防、早護理、早治療，可有效避免眼部疾患。



報告指出，白內障、沙眼、屈光不正等眼部疾患可導致視力損傷和失明，因此是各國眼部護理戰略的重點，但同樣不能忽視那些並不損傷視力的眼部疾患，比如幹眼症和結膜炎，後者通常是人們尋求眼部保健服務的原因之一。



報告建議各國在初級衛生保健等國家衛生服務中進一步加強眼科保健工作，通過預防、早期發現、治療和康復服務，確保滿足更多人的眼部保健需求。世衛組織總幹事譚德塞表示，將眼科保健納入國家衛生計劃和基本衛生保健服務是每個國家實現全民健康覆蓋的重要組成部分。



（來源：新華網）