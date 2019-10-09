蔡沁瑜爆幕僚曾勸郭組黨　郭台銘未回答

郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／鴻海創辦人郭台銘發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天接受廣播節目專訪時表示，在郭台銘宣布不參選2020後，其實團隊內部有建議郭台銘應該要自己組黨，但郭台銘並未回答。



蔡沁瑜接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》主持人周玉蔻專訪時說，前台東縣長黃健庭不在參選“立委”的考量內，郭台銘是希望黃健庭未來選台北市長，有考慮把黃健庭的夫人陳怜燕列入不分區名單，但陳怜燕明白表示完全沒有意願，而永齡基金會執行長劉宥彤也表明沒有意願。



至於蔡會不會參選“立委”？蔡沁瑜表示，她自己還沒有決定，且她的去處牽涉到郭台銘怎麼規劃，郭家軍必須要跟郭台銘有連結，現在正在思考她跟郭昕宜、高虹安、周守訓等幕僚是要競選區域“立委”，還是列入不分區“立委”名單，正在做整體的考量。



蔡沁瑜指出，因為若要列入不分區，必須要加入台灣民眾黨，在郭台銘希望“立委”席次最大化的前提上，是否會考慮配合，這是目前考量的重點。



蔡沁瑜也表示，外界對台北市長柯文哲的評論，也會傳到郭台銘的耳裡，但郭台銘待人處事上有一個特點，就是認為“眼見為憑”，兩人互動才是最主要，他們現在互動沒問題。