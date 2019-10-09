吉林省王寶柱接受紀律審查和監察調查

中評社北京10月9日電／據吉林省紀委監委消息：吉林省原省直機關事務管理局黨委書記、局長王寶柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



王寶柱簡歷



王寶柱，男，漢族，1955年5月出生，吉林長春人，1973年2月參加工作，1974年11月加入中國共產黨，在職研究生學歷。



1991年8月，任吉林省南湖賓館總經理；1995年8月，任吉林省政協辦公廳副主任；1998年11月，任吉林省政協副秘書長（兼）、辦公廳副主任、機關黨組成員；2000年9月，任吉林省政協副秘書長（兼）、辦公廳副主任、機關黨組成員，吉林省直機關事務管理局副局長（兼）；2001年6月，任吉林省政協副秘書長（兼）、辦公廳主任、機關黨組成員，吉林省直機關事務管理局副局長（兼）；2002年1月，任吉林省政協副秘書長（兼）、辦公廳主任、機關黨組副書記，吉林省直機關事務管理局副局長（兼）；2004年4月，任吉林省省直機關事務管理局黨委副書記、副局長；2008年2月，任吉林省省直機關事務管理局黨委書記、局長，吉林省政府副秘書長（兼）；2009年3月，任吉林省省直機關事務管理局黨委書記、局長；2014年12月，任吉林省省直機關事務管理局黨委書記、局長，吉林省人大常委會委員；2015年2月，任吉林省人大常委會委員；2018年2月，退休。



來源：吉林省紀委監委