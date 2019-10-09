韓辦：韓國瑜請假時間未確定

韓辦發言人何庭歡受訪回應時事。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）針對外傳中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜將在16日正式請假，全力拚大選。韓競選辦發言人何庭歡今天表示，請假日期尚未正式確定，但縣市首長請假，城市在肩上的責任不會停，所以該請假就要請，也可免於被說是用行政資源行選舉之實。



媒體報道，韓國瑜預定15日高雄市政會議後，宣布自16日起請假投入2020大選，市長職務將由副市長葉匡時代理；請假後的韓國瑜將以高雄市黨部為基地，展開全台22縣市“平民土地之旅”，打出自己風格的“韓式大選”。



何庭歡今天接受媒體訪問時，對於韓國瑜的請假日期並未正式證實，但也透露出韓已面臨到該請假全力拚大選的階段。



另外，外界還在對於馬英九究竟挺不挺韓國瑜一事做文章，何庭歡強調，馬英九一直都強調力挺韓國瑜，韓也非常感謝馬，更是力求藍營內部整合，因此呼籲外界勿過度解讀，見縫插針。



而韓國瑜昨晚北上參加工商界後援會時說，台灣在被鎖住會跟北朝鮮一樣，也引來外界批評？



何庭歡說，北朝鮮生活狀況跟經濟條件和台灣不同，但台灣跟北朝鮮一樣被排除區域經濟組織外，蔡英文應該跟台灣人民交代，以前台灣人可以一卡皮箱走天下，現在可以走去哪呢？



何庭歡強調，台灣比北朝鮮進步是一般人認知，拿北朝鮮跟台灣比喻，韓國瑜沒有不對的地方，台灣被各國鎖在門外，到哪都有很多限制，這就是蔡英文應該交代的地方。