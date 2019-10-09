《我和我的祖國》在歐洲引發觀影熱潮

10月7日，在英國倫敦，歐洲時報與中國駐倫敦旅遊辦事處聯合舉辦《我和我的祖國》專場觀影會。 新中國成立70周年獻禮影片《我和我的祖國》自10月1日起在歐洲多國上映，引發了觀影熱潮。 （新華社） 中評社北京10月9日電／新中國成立70周年獻禮影片《我和我的祖國》自10月1日起在歐洲多國上映，引發了觀影熱潮。



該片在歐洲的授權發行方——歐洲時報文化傳媒集團提供的數據顯示，這部影片創造了中國電影在歐洲的最高預售紀錄；上座率接近100%，也創新高。據統計，德國、荷蘭、奧地利、比利時、盧森堡5國上映首日票房合計10萬歐元，首周票房總計27萬歐元。



在歐洲時報與中國駐倫敦旅遊辦事處7日晚聯合舉辦的專場觀影會上，歐洲時報英國分社負責人李強介紹說，在英國，該片已在倫敦、伯明翰、曼徹斯特等12個城市的15家影院公映，許多場次的票早已售罄。一些影院不斷加映，以滿足持續旺盛的購票需求。



此外，英國社會各界和華人社團還紛紛自發組織包場觀影，截至7日已確定的機構包場有68場。按計劃，該片共將在全英25座城市的35家影院放映574場。



不少觀眾手持國旗參加了7日的觀影會。在英國的中國留學生任雲帆說，影片中每次有國旗升起的鏡頭都令他無比自豪。“以後我肯定回國發展”。



中國駐英國大使館文化處公使銜參贊於芃在觀影會上致辭說，影片以感人的故事在海內外激發了巨大觀影熱情，也拉近了中英兩國觀眾的距離。他希望在英國的中國僑胞也能夠把一個真實、立體、全面的中國展示給英國民眾，加強中英兩國文化交流。



（來源： 新華網）