柯爆被民進黨追殺　綠委：誰追殺誰很清楚

綠委鄭運鵬。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月9日電（記者 洪德諭）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲接受媒體專訪時提到，2020大選後民進黨將持續追殺他。對此，民進黨籍“立委”鄭運鵬今日受訪時表示，若是在政治追殺上，柯文哲對民進黨下手不遺餘力，誰追殺誰大家都很清楚。



至於傳出親民黨主席宋楚瑜可能4度挑戰大選，鄭運鵬則說，大家都有參選自由，對民進黨有衝擊都應該接受，不必特別去分析利弊得失，民進黨就做好該做的事情。



柯文哲接受台媒《中央社》專訪，針對綠、白的關係，柯文哲表示，目前與民進黨就是“禮尚往來”，並預料2020選後將持續被追殺。鄭運鵬認為，柯文哲的追殺論很早就聽過，民進黨對他的信任，在不同事件上會有意見的不同。



鄭運鵬接著說，若要說政治追殺的話，這段時間柯文哲對民進黨下手不遺餘力，誰追殺誰大家很清楚，論政治攻防，柯文哲的攻擊戰鬥力超過民進黨，若認為被追殺的話到底是什麼事情？呼籲柯不要捕風捉影，任意追殺民進黨。



另外，針對宋楚瑜可能4度挑戰大選，鄭運鵬強調，任何人參選，對民進黨有衝擊應該要接受，因為參選是個人自由，不必特別去分析利弊得失，民進黨就做好該做的事情。



傳出中國國民黨高雄市長韓國瑜16日起將請假投入2020大選，鄭運鵬則表示，韓國瑜參選2020大選最大的瓶頸除了失言外，還有高雄市施政滿意度持續低迷，請假去處理選務事情將變成惡性循環。若要請假，好的做法應是把時間保留給議會總質詢，其他時間進行選務工作會是較合理的安排。

