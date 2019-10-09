普京召集會議討論敘利亞局勢等問題

中評社北京10月9日電／俄羅斯總統普京8日召集俄聯邦安全會議常務委員就敘利亞局勢等問題進行討論。



據克里姆林宮網站8日發表的聲明，會議討論了敘利亞東北部緊張局勢、敘利亞憲法委員會啟動工作等。聲明說，當前的重要任務是避免任何可能阻礙和平解決敘利亞問題的舉動。



俄羅斯總理梅德韋傑夫、國家杜馬（議會下院）主席沃洛金、總統辦公廳主任瓦伊諾、聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫等出席會議。會議還就俄羅斯國內問題進行了討論。



另據俄羅斯外交部網站發表的聲明，當天早些時候，俄羅斯外長拉夫羅夫應邀與土耳其外長恰武什奧盧通電話，雙方詳細討論了敘利亞問題解決進程，並特別就敘利亞東北部局勢進行了磋商。



土耳其總統埃爾多安5日表示，土耳其將於近日在敘利亞北部的幼發拉底河以東地區發起軍事行動，以肅清在敘邊境地區活動的庫爾德武裝，並將在敘境內設立“安全區”。美國白宮6日表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。據敘利亞國家電視台7日報道，土耳其軍隊當晚對敘庫爾德武裝主導的“敘利亞民主軍”位於敘東北部邊境的目標發動襲擊。



敘利亞政府一直認為美國和土耳其在敘北部的軍事存在是對敘主權的侵犯，並對此表示譴責。



（來源：人民網）