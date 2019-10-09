美國機構保護特朗普彈劾案檢舉人安全

中評社北京10月9日電／美國國會眾議院下屬3個委員會7日向國防部長馬克·埃斯珀和白宮行政管理和預算局代理局長羅素·沃特發傳票，要求後者配合針對總統唐納德·特朗普的彈劾調查。



美國政府人士說，美國聯邦政府機構正採取措施，保護那名最先披露特朗普涉嫌施壓其他國家調查競選對手的“檢舉人”安全。



【再發傳票】



繼以傳票方式要求白宮和國務卿邁克·蓬佩奧交出文件後，美國國會眾議院監督和改革委員會、情報委員會和外交委員會7日再次發出傳票，對象是防長埃斯珀和白宮行政管理和預算局代理局長沃特。



國會眾議院民主黨人本周將繼續質詢多人。關鍵調查對象、美國駐歐洲聯盟大使戈登·桑德蘭和美國前駐烏克蘭大使瑪麗·約萬諾維奇10日和11日將分別接受問話。



一名美國情報系統官員檢舉，特朗普7月25日與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基通電話，以凍結對烏克蘭的軍事援助為籌碼，要求烏方調查美國前副總統、2020年總統選舉民主黨熱門競選人喬·拜登及其兒子的“黑料”。國會眾議院議長南希·佩洛西9月24日因而宣布對特朗普發起彈劾調查，認定特朗普的行為有損美國選舉公平、威脅國家安全。



媒體分析，白宮和眾議院下一步交鋒可能圍繞眾議院是否有權在沒有全體表決的情況下發起彈劾調查。白宮官員先前確認，白宮預期本周致信佩洛西，要求後者就發起彈劾調查在眾院全體表決。



美聯社報道，依這家媒體獲得的信息，民主黨235名眾議員中，226人支持彈劾調查，5人反對或沒有拿定主意，4人沒有明確立場。

