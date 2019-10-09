9選將組台灣派隊　羅文嘉、林飛帆站台

民進黨今天舉行“台灣派對，前進“國會”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（中評社記者 黃筱筠）民進黨秘書長羅文嘉與副秘書長林飛帆今天舉行“台灣派對，前進“國會”記者會，再度為黨內年輕“立委”提名人造勢。今天總共介紹9位艱困選區的年輕“立委”參選人，林飛帆更率先致詞表示，青年世代可以改變民進黨，我們檯面上的人，“過去都對民進黨有意見”，但是現在化為力量希望把執政價值發揮出來。



“台灣派隊”成員包括台北市“立委”參選人吳怡農、謝佩芬、新北市“立委”參選人賴品妤、蔡沐霖、張銘祐、新竹縣“立委”參選人周江杰、鄭朝方、台中市“立委”參選人莊競程，以及連江縣“立委”參選人李問。但李問沒訂到機票，由工作人員戴面具出席。



不過羅文嘉跟這些參選人互動有點沒默契，當羅文嘉說“我們是哪一隊？”參選人說民主隊，羅則說是“台灣派隊”，參選人一聽到羅的回答，也覺得好笑。



民進黨今日在台大國際會議中心成立“立委”參選人連線“台灣派隊”，集結黨內9位40歲以下接受黨徵召出任艱困選區，且現在沒有擔任公職的參選人加入連線，象徵棒球隊的“先發9棒”。羅文嘉說，民主與極權並沒有模糊地帶，希望台灣下一代能清楚表達、捍衛民主立場，也希望大家給這群勇敢的年輕人更多支持。



林飛帆說，民進黨執政3年多有很多批評、檢討，正因如此需要更多年輕人加入改變，他過去對民進黨也曾有很多批評，這些候選人可能也有對政策不滿、困惑、猶豫的時刻，但2020大選大家選擇投入艱困選區，因為2020有不能輸的壓力，需要一個冷靜的“總統”以及多數的“國會”，“我們過去都對民進黨有些意見，但現在我們進入選區，一步一腳印地改變它”。



一旁發言人林晏榕聽到林飛帆說話，緩頰說“愛之深，責之切”。



介紹候選人的時候由民主進步黨青年高喊啦啦隊加油口號，並由羅文嘉、林飛帆為候選人戴上隊帽、送上隊球，象徵加盟台灣派隊。民進黨也製作一部訴求“台灣要贏，世代共贏”的台灣派隊宣傳影片。



羅文嘉說，2月他上任後和民進黨主席卓榮泰努力找回年輕人對民進黨的參與，現在有初步成果，這9位年輕候選人非常勇敢，到最艱困的選區站上第一線。他暗諷台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲說，民主與極權是沒有模糊地帶，就像香港事件中，警察近距離持槍對高中生射擊，“有沒有擦槍走火？沒有模糊空間，對就是對，不對就是不對”。