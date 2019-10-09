美軍撤敘利亞東北為土軍事行動除障

中評社北京10月9日電／土耳其準備對敘利亞東北部地區發起軍事行動前夕，美軍7日開始從那裡撤離。



敘利亞庫爾德武裝“敘利亞民主軍”指認美國背棄盟友，警告撤軍將對打擊極端組織“伊斯蘭國”產生嚴重負面影響。



【重大轉變】



路透社報道，美軍7日撤離敘利亞東北部地區是“重大轉變”，將為土耳其發起軍事行動消除障礙。



敘利亞庫爾德人運營的哈瓦爾通訊社以及設在英國首都倫敦的敘利亞人權觀察組織7日確認，駐敘美軍正在撤離敘利亞與土耳其邊境靠近泰勒艾蔔耶德鎮和拉斯艾因鎮的觀察哨所。



哈瓦爾通訊社發布一段視頻，顯示一支搭載美軍士兵的裝甲車隊正從泰勒艾蔔耶德鎮附近的邊境地區離開。



美國總統唐納德·特朗普7日與土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安通電話。白宮繼而發布聲明，說美軍“不支持、不參與”土耳其的軍事行動，將撤出鄰近地區。



埃爾多安7日說，土耳其軍隊隨時可以發起軍事行動。他上周末威脅最早一兩天內對敘利亞東北部發起空中和地面軍事行動，在邊境地帶肅清敘利亞庫爾德武裝，以消除土耳其安全威脅並實現敘利亞難民回歸。



一名土耳其高級官員7日告訴路透社記者，土耳其極可能在美軍撤離後發起謀劃已久的軍事行動，以避免“任何意外”。美軍從敘利亞東北部撤離可能需要一周。

