柯分析“立委”選情　投票率低於66%

台北市長柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲受訪時指出，小黨在區域“立委”難出頭，不分區“立委”還有一絲機會。柯文哲也表示，鴻海創辦人郭台銘也會提供不分區“立委”人選，但雙方還在磨合，“急什麼？還可以談”。他並預測2020選舉投票率會低於66%，這也是他憂慮所在，“如果低到60%，民眾黨說不定剩下2席、3席”。



民眾黨目前已推出8席區域“立委”，不分區“立委”則有幾個口袋名單，市府顧問蔡壁如在專訪前透露，34席不分區“立委”中，會先找好7男7女，剩下20席海選，而海選首日就有20幾人報名。



柯文哲8日傍晚接受中央社專訪，暢談市政、民眾黨2020選舉“立委”布局、兩岸關係等議題。



柯文哲指出，自己對海選人才期望較高，因為會有意想不到的人，或許還能放入安全名單，他也不諱言名單上有蔡壁如，期待蔡壁如大戰民進黨“立委”柯建銘，因蔡壁如大嘴巴，密室協商結束後第一件事就是對外公告柯建銘的談話內容。柯文哲笑稱要幫蔡壁如買保險，避免被開槍。



在不分區“立委”名單中，確定有柯文哲學生陳志瑜、大千醫院外科部主任馮啟彥、台經院所長孫智麗、銘宇興業有限公司董事長楊博宇，柯文哲說，前社會局長許立民也可入列，“不知道他要不要”。



柯文哲表示，若他是民進黨前秘書長洪耀福，“就是降溫啊，穩穩地贏就好了”，不需要拉高投票率，因蔡英文與國民黨大選參選人韓國瑜對決，蔡一定贏。



柯文哲說，有人估計民眾黨不分區可上6至10席，他認為過於樂觀；不過，他說會全力以赴，只是若選到最後政黨票連5%都沒有，就很丟臉。



柯文哲在專訪時也表示，已與民進黨前“立委”沈富雄聊過，“我會聘沈富雄當黨團的總軍師卜人”，並表示沈也被抹紅，自己絕對不會重蹈覆徹，所以現在會“以戰養戰”，挨打後就全力回擊，每天開砲。



至於區域“立委”是否會再與郭台銘協調選區，柯文哲笑說，郭台銘目前只在新北市第十選區（土城、三峽）推李縉穎，“他只推一個，要協調什麼？他想推就推啊，根本不用協調”。



民眾黨在台北市第5選區（中正、萬華）徵召市議員徐立信，將對上國民黨林郁方與無黨籍的林昶佐。



柯文哲說，徐目前最有希望，“一對一，林昶佐一定不會贏，所以我一點心理壓力都沒有，他本來就不會贏”，就如同台北市第7選區（松山、信義），民進黨許淑華若對上國民黨費鴻泰，許淑華一定不會贏。



他說，徵召徐立信後，台北市第5選區戰局就比較複雜，林郁方勝率也從99.99%大幅下降，恐連70%都不到，與徐立信成五五波，所以推徐是要亂中取勝。



面對記者質疑數據從何而來時，柯文哲說，“民調做一做就知道了，打仗還是直覺”，認為民調是顯示現況，但不一定要按照民調結果做事。



由於柯文哲與林昶佐交情不錯，被問及徵召徐立信一事是否有向林昶佐說過，他搖搖頭說沒有，不過，他曾問過林昶佐“退出時代力量這樣選好嗎”，當時他對於林昶佐的退黨也嚇一大跳。