從9月＂錢荒＂看美金融市場的＂近憂＂與＂遠慮＂

中評社北京10月9日電／美國聯邦儲備委員會日前宣布將原定本月10日結束的回購計劃延長到11月初，試圖安撫9月“錢荒”後心有餘悸的美國金融市場。



儘管最新數據顯示，當前美國隔夜回購市場利率已基本穩定，但美金融市場認為回購只是臨時措施，“錢荒”可能卷土重來，而在建立長期機制解決資金不足方面，美聯儲尚未出台有效舉措。



“錢荒”暫時緩解



9月中旬，美國短期融資市場隔夜回購利率突然大幅飈升，美元出現短缺。負責執行美聯儲公開市場操作的紐約聯邦儲備銀行自9月17日起開啟回購計劃，以每交易日750億美元的規模向隔夜回購市場提供流動性。紐約聯儲還宣布，回購計劃將持續至10月10日。



當前，美國隔夜回購市場上的美元供應量已大致穩定。當地時間10月7日，紐約聯儲提供的750億美元隔夜回購中，被金融機構申請的僅有470.5億美元，這說明隔夜回購市場上金融機構的資金需求已經低於美聯儲擬通過回購計劃提供的資金。



隔夜回購市場是大型銀行拆借短期資金的關鍵來源，對美國金融系統的穩定具有重要意義。美聯儲推出並延長回購操作，讓不少金融界人士“鬆了口氣”。



雙線資本公司投資組合經理比爾·坎貝爾說，美聯儲短期回購是做了“正確的事”。法國巴黎銀行十國集團美洲利率策略主管哈希德·拉扎表示，美聯儲延長回購的決定“令人鼓舞”。

