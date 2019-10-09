美聯儲主席稱將擴張資產負債表

中評社北京10月9日電／美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾8日表示，美聯儲將擴張資產負債表，但這一行動並不意味著美聯儲重啟“量化寬鬆”。



鮑威爾當天在美國科羅拉多州丹佛市舉行的一場活動上說，增加貨幣供應量或將貨幣供應量在一段時間內維持在某一水平，都需要美聯儲擴大資產負債表的規模。他說，美聯儲今年3月曾提出將在某個時間點開始擴張資產負債表，從而保持適當的貨幣供應水平，如今“這個時間點到了”。



鮑威爾說，美聯儲此次是出於管理貨幣量的目的擴張資產負債表，絕不能與美聯儲在2008年金融危機開始後實施的大規模資產購買計劃相混淆。他強調，美聯儲此次行動不是“量化寬鬆”。



鮑威爾當天還表示，美國經濟活動保持擴張，勞動力市場表現強勁，通脹率也很接近美聯儲設定的對稱性2%目標。但他警告，這一前景面臨著多種風險，主要是由於全球大部分地區近一年半以來經濟走弱，以及經貿問題、英國“脫歐”和其他議題帶來的不確定性。



鮑威爾說，美聯儲為支持美國經濟已經將聯邦基金利率下調50個基點。展望未來，美聯儲的貨幣政策將不設“既定路線”，並將密切關注最新情況和經濟數據，在後續的貨幣政策會議上研究美國經濟前景及其面臨的風險。



（來源：人民網）