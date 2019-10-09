美國瑞士3物理學家獲2019諾貝爾獎

中評社北京10月9日電／當地時間10月8日，諾貝爾獎委員會在瑞典皇家科學院宣布，一名加拿大美國裔物理學家詹姆斯·皮布爾斯（James Peebles）和兩名來自瑞士天文學家米歇爾·馬約爾（Michel Mayor）、迪迪埃·奎洛茲（Didier Queloz）獲得2019年諾貝爾物理學獎，以表彰他們“在增進我們對宇宙演化，以及地球在宇宙中地位的理解方面所做出的貢獻”據了解，他們將獲得金質獎章、證書，皮布爾斯將獲得獎金的一半（約450萬克朗），另一半將由馬約爾和奎洛茲共同分享。





諾貝爾物理學獎主要集中四個領域，粒子物理、天體物理、凝聚態物理、原子分子及光物理。此次摘得桂冠的是研究天體物理的三位科學家，他們的研究發現，顛覆了之前人們的宇宙觀。過去五年當中，天體物理的成果已經三次得獎。除了今年以外，還有2015年的中微子振蕩（屬於天體物理或粒子物理）以及2017年引力波的發現。



一切始於宇宙大爆炸



詹姆斯·皮布爾斯來自美國普林斯頓大學，他對物理宇宙學的深刻見解豐富了整個研究領域，他的理論和觀察為幾乎所有現代宇宙學研究奠定了基礎，並且將高度猜測性的領域轉變為精密科學。他的探究使我們對宇宙的結構和歷史有了全新的認識，有助於我們理解宇宙在大爆炸後是如何演化的。米歇爾·馬約爾和迪迪埃·奎洛茲來自瑞士日內瓦大學，他們首次發現太陽系外的一顆行星，在尋找未知行星的過程中探索了我們的宇宙鄰居，開啟了人類對系外行星的探索——宇宙中是否有其他生命的存在。他們的發現永遠地改變了我們對世界的看法。



大爆炸理論認為宇宙曾有一段從熱到冷的演化史。大約140億年前，在宇宙最開始的時刻，當時的宇宙非常熱，密度相當大。自宇宙爆炸之後，宇宙體系在不斷地膨脹，使物質密度從密到稀地演化，溫度也很快冷卻、下降。大爆炸後不到40萬年，宇宙變得透明，光線可以在太空中穿行。即使在今天，這種古老的輻射仍然存在於我們周圍，許多宇宙的秘密都隱藏在其中。

