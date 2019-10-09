口水戰井噴？羅文嘉：希望柯粉不要韓粉化

民進黨秘書長羅文嘉接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）針對自動販賣機是否進入台北市校園議題，民進黨秘書長羅文嘉在臉書發文質疑台北市長柯文哲，雙方講話有點火藥味，羅文嘉今天被媒體問到該議題，提及有柯粉反彈，他說，“我只希望柯粉不要變成韓粉化”，“我覺得柯粉、韓粉是蠻危險、蠻可怕的”。



他強調，我們可以就事論事，我們都居住在城市，孩子都在學校念書，希望學習環境好，柯市長只要把問題講清楚就好，這是可以討論，我的問題也很清楚，希望能回答。有些媒體因為表示意見，結果在網路上被柯粉肉搜，他覺得這都很不應該。



羅文嘉說，因為他看到公視節目主持人陳信聰對此議題表達意見，就在網路上被柯粉人肉搜索，“這樣很不應該”，呼籲就事論事，畢竟政黨競爭的目的，也應該為了讓人民的生活更好。



羅文嘉強調，他是家長，因為孩子的學校也要裝設智慧販賣機而知道這個議題，也有其他家長和他有相同擔憂，因此對市府提出一些建議，“這些建議是幫助孩子、柯市長把市政和教育辦好，希望柯市長不要把我們當敵人或仇人。”



羅文嘉指出，首先北市府要釐清智慧販賣機和人工智慧學習有什麼關係？且去年柯市長才說要廢除自動販賣機、不賣瓶裝水，現在卻又要裝設。另外，第一線的家長、老師能不能反映意見？希望柯懸崖勒馬，希望如果學校或家長會有意見，可以不裝設。



他也強調，智慧販賣機稱不上人工智慧，即使從商業邏輯，為什麼1台智慧販賣機1個月只收新台幣1000元租金？用最低標準收費有沒有公開透明。個資的部分，柯文哲昨說考慮訂專章訂定規範，那就請訂完規範再實施此政策，並讓學校有說不的權利。



對外界質疑中央推動智慧支付，民進黨根本兩套標準。羅文嘉回應，從來沒有反對無現金支付，這是趨勢，但我們現在談的是校園進入販賣機，這是兩件不同的事情，無現金支付已經是社會趨勢，但他談的是，在教育場域中，若要強迫進入，要有那些機制與把關，希望不要轉移焦點。



另外，桃園市政府正試辦校園人臉辨識，羅文嘉說，他第一次聽說，但教育場合對孩子的受教權應該非常謹慎，全世界對中國一窩蜂的人臉偵測系統使用要非常謹慎。