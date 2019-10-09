人民銀行通報4起＂四風＂問題案例

中評社北京10月9日電／為進一步嚴明紀律和規矩，持之以恒糾治“四風”，推動中央八項規定精神落地生根，近期人民銀行系統通報查處的4起“四風”問題案例：



1.內蒙古自治區商都縣支行原黨組書記、行長宋永東等人履職盡責不力問題。2018年8月，商都縣支行原職工冀敏因參與賭博被公安機關行政處罰、不如實向組織報告重要事項、長期不上班且態度不端正不配合調查等問題，受到開除黨籍、撤職（由科員降為辦事員）處分；宋永東和黨組成員、紀檢組長高庭勇因監督管理不到位，受到誡勉談話處理。冀敏被查處後，仍存在累計曠工36天、遲到早退111次、不按要求報告個人重要金融事項等問題，2018年12月因再次參與賭博被公安機關拘留並罰款，冀敏受到行政開除處分。宋永東、高庭勇未能汲取教訓，在工作中存在形式主義、官僚主義，對冀敏受到處分後仍繼續曠工等問題沒有及時處理，主體責任、監督責任落實不到位，宋永東受到黨內嚴重警告處分、免職處理，高庭勇受到黨內警告處分。



2.廣東省潮州市中心支行原黨委書記、行長江鎮平等人公車私用問題。2016年至2018年6月，江鎮平違反公務用車管理制度以及廣州分行交流幹部有關規定，使用公務用車由潮州往返汕頭探望家人共計204趟（含往返，下同），車輛通行費和油費折算合計13954元。2016年至2018年2月，潮州市中心支行黨委委員、副行長彭志強違規駕駛公務用車由潮州往返汕頭探望親人共計288趟，車輛通行費和油費折算合計19729元。江鎮平受到黨內嚴重警告處分、改任非領導職務，彭志強受到黨內嚴重警告處分，違紀款項已上交。



3.石家莊中心支行國際收支處原處長張軍輝等人弄虛作假套取發行費問題。2017年4月，張軍輝等人向某雜誌社提供17名虛假人員名單用於領取發行費，截至2018年1月共領取395375元。其中，張軍輝等人留存145961元，其餘部分發至各地市中心支行。張軍輝受到黨內警告、行政警告處分，其他人員受到相應處理，發行費全部退還。



4.江蘇省丹陽市支行黨組書記、行長蒯理所等人違規發放獎金、福利問題。經蒯理所決定，2013年9月至2017年12月，丹陽市支行先後違規購買發放古錢幣紀念册、電費卡、移動電話卡，合計104000元；2018年6月，丹陽市支行違規發放信息調研獎、榮譽獎共計289458元。蒯理所受到黨內警告處分，其他相關人員受到相應處理，違規發放的獎金、福利（折算為現金）全部上交。



來源：中央紀委國家監委網站