政務處分法草案公開徵求意見

中評社北京10月9日電／《中華人民共和國公職人員政務處分法（草案）》10月8日在中國人大網公布，面向社會徵求意見。



今年8月，政務處分法草案首次提請十三屆全國人大常委會第十二次會議審議。10月8日全文公開的政務處分法草案分為7章，包括總則，政務處分種類和適用，違法行為及其適用的處分，政務處分的程序，複審、複核、申訴，法律責任和附則，共66條。中國人大網同時公開了關於政務處分法草案的說明。



根據草案說明，政務處分是對違法公職人員的懲戒措施。監察法首次提出政務處分概念，並以其代替“政紀處分”，將其適用範圍擴大到所有行使公權力的公職人員。制定政務處分法，將監察法的原則規定具體化，把法定對象全面納入處分範圍，使政務處分匹配黨紀處分、銜接刑事處罰，構築懲戒職務違法的嚴密法網，有利於實現抓早抓小、防微杜漸，建設一支忠誠乾淨擔當的公職人員隊伍。



草案明確了政務處分主體。規定處分決定機關、單位包括任免機關、單位和監察機關，並明確兩類主體的作用和責任；明確了黨管幹部，依法依規，實事求是，民主集中制，懲前毖後、治病救人等5項政務處分原則。



草案規定了政務處分種類和適用規則。設定了警告、記過、記大過、降級、撤職、開除6種政務處分。相應的處分期間為：警告，六個月；記過，十二個月；記大過，十八個月；降級、撤職，二十四個月。受到開除處分的，自處分決定生效之日起，解除其與單位的勞動人事關係。



草案規定：“公務員以及參照《中華人民共和國公務員法》管理的人員在受處分期間，不得晉升職務、職級和級別；其中，受到記過、記大過、降級、撤職處分的，不得晉升工資檔次。受到撤職處分的，按照規定降低職務、職級和級別”“有中國共產黨黨員身份的公職人員受到撤銷黨內職務、留黨察看或者開除黨籍處分的，應當依法給予撤職或者開除處分。”



草案嚴格規範政務處分程序，對處分主體的立案、調查、處分、宣布等程序作了明確規定。考慮到有的公職人員在任免、管理上的特殊性，草案規定，對各級人大（政協）或者其常委會選舉或者任命的人員給予撤職、開除政務處分的，先由人大（政協）或者其常委會依法依章程罷免、撤銷或者免去其職務，再由處分決定機關、單位依法作出處分決定。



為充分保障被處分人員的合法權利，草案還設專章規定了複審、複核、申訴途徑。草案徵求意見截止日期為2019年11月6日。



（來源：新華社）