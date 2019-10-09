貴州集中整治19項突出問題

中評社北京10月9日電／“檢查發現，黔東南州政務服務中心市場監管窗口上班時間無人到崗；銅仁市政務服務中心不動產登記窗口工作人員沒有履行一次性告知，導致辦事群眾從星期一到星期三為一個申請書改了又改……”近日，貴州省紀委監委對全省37個政務服務中心及未進駐政務服務中心的42個窗口單位進行明察暗訪，發現部分政務服務窗口在紀律作風、辦事效率、服務質量及窗口形象等方面存在270個具體問題。省紀委監委及時督促相關單位開展整改，並將發現的典型問題在電視、網絡等媒體通報曝光。



“凡是群眾反映強烈的問題都要嚴肅認真對待，凡是損害群眾利益的行為都要堅決糾正。”貴州省紀委監委相關負責人介紹，結合“不忘初心，牢記使命”主題教育活動，省紀委監委制定出台《貴州省在“不忘初心、牢記使命”主題教育中專項整治漠視侵害群眾利益問題工作方案》，將扶貧領域腐敗和作風問題，教育醫療、環境保護、食品藥品安全等民生領域侵害群眾利益問題，群眾身邊的不正之風和“微腐敗”等四個方面19項突出問題列為重點，開展集中專項整治。



“每次我們找姚志剛辦理建房手續都得交錢。”“是啊，不包‘紅包’，就不給蓋章！”……今年5月，遵義市桐梓縣紀委監委根據群眾反映，嚴肅查處小水鄉國土所所長姚志剛向12戶辦事群眾索要“好處費”共計8700元的違紀問題，姚志剛受到撤職處分。同時，桐梓縣紀委監委舉一反三，在全縣範圍展開漠視侵害群眾利益問題集中專項整治，共查處群眾身邊吃拿卡要的腐敗和作風問題案件16件，黨紀政務處分16人。



從具體人、具體事入手，將侵害群眾利益的問題找出來。貴州省各級紀檢監察機關深入開展針對扶貧資金使用不規範、駐村幫扶不扎實、政策落實不到位的專項治理，持續整治群眾身邊腐敗和作風問題，堅決查處基層侵害群眾切身利益問題及脫貧攻堅中形式主義官僚主義突出問題。主題教育以來，全省紀檢監察機關在扶貧領域立案911件，環比增長12%，黨紀政務處分609人，環比增長50%，返還群眾520萬元。



“下一步，貴州將結合第二批主題教育開展，真刀真槍解決漠視侵害群眾利益的突出問題。”貴州省紀委監委相關負責人表示，將加強對專項整治過程的跟蹤督導，對專項整治情況進行“回頭看”，做到整治不全面的不放過、整治成效不明顯的不放過，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。



來源：貴州省紀委監委