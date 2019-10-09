試乘自動駕駛汽車穿梭在以色列首都

中評社北京10月9日電／啟動、加速、減速、轉彎、打燈、變道等等，所有司機在開車時需要做的一系列動作，自動駕駛汽車都完成準確到位、萬無一失。新華社記者日前試乘了一輛自動駕駛汽車，懷著忐忑不安的心情進入了繁忙的以色列特拉維夫街道。整個試乘過程中，記者總體感覺安全、平穩和舒適。



雖然駕駛員的位置上坐著一名安全員，但是看著無人操作的方向盤來回自動打轉，記者還是緊張得手心出汗。在長達半個小時的試乘過程中，這輛自動駕駛汽車一會兒穿越車水馬龍的主幹道，一會兒又進入狹窄擁擠的居民區小巷；一會兒從滿載貨物的大卡車邊上駛過，一會兒又在斑馬線前禮讓行人。



記者試乘的這輛自動駕駛汽車由俄羅斯網絡巨頭央捷科斯公司開發，車身配備了各種傳感器，包括6個雷達、6個攝像頭、4個激光雷達，還有全球衛星導航系統、慣性測量單元等。



央捷科斯公司自動駕駛汽車項目開發部負責人安東·斯列薩列夫告訴記者，自動駕駛汽車的技術關鍵就是在搜集和分析大量數據的基礎上進行系統集成，然後做出準確的行駛判斷。



記者試乘的自動駕駛汽車後備箱裡安裝著一台計算機，用來計算來自傳感器等設備的所有數據。計算機視覺和機器學習等算法技術在分析收集到的所有數據後，會對汽車周圍發生的一切生成3D圖像和模型，並且精確到厘米。



為了讓記者能夠清晰直觀地看到駕駛過程，車輛的前座和後座中間都安裝了一個平板電腦，車輛在行駛過程中周邊的路況、車輛和行人等都以3D的形式呈現出來。目前，為了以防萬一，央捷科斯公司在尚處於試驗階段的自動駕駛汽車上均配備一名“安全員”。



斯列薩列夫說，公司自動駕駛汽車項目約兩年半前開始實施，已經累計試驗行駛了100多萬公里，這為完善自動駕駛技術提供了大量經驗。為了讓自動駕駛汽車“機器人”不斷學習和完善，即使有時它們提供的數據不很準確，工作人員也不會去干涉自動駕駛模式。



據介紹，以色列擁有大量高科技人才是央捷科斯公司決定在該國設立研發中心主攻自動駕駛技術的重要原因。另外，特拉維夫的複雜路況也是公司在該城市開展自動駕駛汽車試驗的重要因素。

