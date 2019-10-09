世界首顆“鑽中之鑽”現身俄羅斯 8億年歷史

（來源：新浪網） 中評社北京10月9日電／據歐聯網援引歐聯通訊社報道，當地時間10月4日，俄羅斯薩哈共和國西伯利亞一座鑽石礦，發現了一顆奇特的“鑽中之鑽”。這顆無價之寶重僅0.62克拉，是人類有史以來發現的首顆此類鑽石。據信已有8億多年的歷史。



據報道，借著X光，可以清晰地看到，在大鑽的內部，嵌套著一顆小鑽，它甚至還可以自由地動來動去。專家估計，小鑽重約0.02克拉。這顆鑽石被命名為“套娃”（Matryoshka）。之所以如此命名，是因為它類似於傳統的俄羅斯套娃。



這顆稀世之鑽是在俄羅斯薩哈共和國的紐爾巴（Nyurba）鑽石礦被發現。鑽石專家們通過多種方法對其進行了研究，包括拉曼光譜（Raman）和紅外光譜法，以及X射線顯微斷層掃描。



專家發現，儘管這顆“鑽中鑽”結構複雜，但重量僅為0.62克拉（0.124克），最大尺寸為4.8 x 4.9 x 2.8毫米。內部空腔體積為6立方毫米，內部晶體體積為1.6立方毫米，估計重量為0.02克拉（0.004克）。內鑽石呈板狀，尺寸為1.9×2.1×0.6毫米。



擁有該礦的俄羅斯鑽石巨頭阿爾羅薩（Alrosa）表示，這顆鑽石可能已有8億多年的歷史，堪稱舉世無雙。



阿爾羅薩發言人奧列格·科瓦爾丘克（Oleg Kovalchuk）說，據了解，在全球鑽石開採史上還沒有遇到過這樣的鑽石。這確實是大自然獨特的天工之作，特別是因為大自然不喜歡在他的作品中留空當，通常，某些礦物質會被其它礦物質所取代，而不會留下空腔。



根據研究結果，科學家對晶體的形成提出假設。按照專家的說法，內部鑽石的形成在先，而外部鑽石則在其隨後的成長階段形成。



（來源：中國日報網站）