中歐關係暨中羅建交70周年研討會舉行

中評社北京10月9日電／中歐關係暨中羅建交70周年研討會8日在布加勒斯特大學圖書館舉行，中國駐羅馬尼亞大使姜瑜、中國公共外交協會副會長陳育明、羅外交學院院長彼得、羅外交部亞洲事務特別代表伊斯蒂奇瓦亞以及當地多個智庫的負責人等約150人出席。



姜瑜在研討會上指出，中國和歐洲都是世界多極化的重要一極，在世界百年未有之大變局中，中歐關係的戰略性和時代性更加凸顯。雙方應展現責任擔當，攜手應對全球性挑戰，共同維護國際公平正義，做和平、增長、改革、文明的夥伴，為推動世界多極化、改善全球治理、促進世界和平穩定做出應有的貢獻。



談及中羅關係，姜瑜指出，中羅建交70年來，雙邊關係始終圍繞友好合作的主線穩步前行。在新形勢、新挑戰面前，如何鞏固傳統友誼，深化雙邊關係，是值得兩國認真思考的課題。



陳育明在會上表示，建交70年來，中羅表現出高度的政治智慧，相互尊重、支持與信任。中國珍視中羅雙邊關係和情誼，在涉及彼此重大利益與關切的問題上，兩國要堅定相互支持。



中國國際問題研究院亞太所所長劉卿表示，當前，中歐合作處在承上啟下、繼往開來的重要時期，雙方需要積聚共識，做大互利共贏的合作蛋糕，妥善處理分歧，進一步加強中歐關係中的韌性。



羅外交學院院長彼得表示，羅中建交的70年是真誠友誼的70年、共同發展的70年、堅實關係的70年。彼得高度讚賞“一帶一路”倡議，他堅信這一倡議將為包括歐洲在內的其他國家提供歷史發展機遇。他希望羅馬尼亞作為共建“一帶一路”國家，充分把握好這一機遇。



伊斯蒂奇瓦亞說，歐中雙方應攜手應對全球性挑戰，妥善處理分歧和不同，塑造更堅韌、更平衡、更有成果的歐中關係。為此，歐中雙方要創新合作模式，拓展合作領域，共同努力創造開放、公平、非歧視的環境，讓歐中關係健康持續發展。



北京外國語大學中東歐研究中心主任、中羅友協副會長丁超在研討會上回顧了中羅友好交往的歷史，強調70年來中羅兩國跨越了時空和語言的障礙，不斷拓展和深化了兩國人民的相互了解和兩種文化的互學互鑒。他強調，語言文化對於民心相通和提升合作水平起著無法替代的橋梁作用，希望兩國加強語言文化的交流與培養。



中國公共外交協會陳育明副會長率專家學者團8日抵羅，參加由羅外交部、外交學院和中國駐羅使館共同主辦的本次研討會。



（來源：新華網）