郭20日推“立委”名單　柯：我們的更有趣

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）郭台銘陣營將在20日推出2020“立委”參選人名單，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲到時候會不會共同推舉，成為焦點。柯9日受訪時表示，我們正在緊鑼密鼓整理名單。媒體追問是否7男7女？柯則說，其實也不用，我們現在已經海選了，名單一定會更有趣、更好。



外傳郭陣營將在20日下午2點至5點感恩之旅高雄場，推出第一波郭家軍“立委”參選人，而永齡基金會顧問郭昕宜也證實，“當天確有新一波郭陣營“立委”提名候選人要介紹給大家認識”，但人數、陣容等當天才會知道。而郭陣營當天會不會與台灣民眾黨、柯文哲有“連動”，成為焦點。



據了解，台灣民眾黨規劃在18日至20日推出第二波“立委”參選人名單，而在20日下午1點半柯文哲就在台南舉辦《生死之間》新書簽名會，台南與高雄距離十分接近，高鐵車程僅需不到15分鐘，屆時柯文哲會不會出席郭台銘的活動，共推“立委”參選人，值得觀察。



柯文哲9日上午出席北市府民政局舉辦的“台北市信義區四育里民活動中心”揭牌典禮，也推廣老人福利政策，中國國民黨台北市議員王鴻薇、民進黨新潮流系台北市議員、挑戰台北市第七選區（信義、松山）“立委”選戰的許淑華也一同出席，雖然柯、許沒有太多互動，但許淑華致詞時也虧了一把柯文哲說，“雖然我們有意見不同的地方，但還是會理性監督市政”，讓柯忍不住哄堂大笑。



柯文哲會前接受媒體訪問時，被問到郭陣營20日推出“立委”名單，民眾黨也會同時進行嗎？柯文哲打太極表示，我們正在緊鑼密鼓整理名單，他也叫他們趕快弄一弄。媒體追問，外傳郭陣營將推出不分區7男7女的名單，柯則說，其實也不用，因為我們現在已經海選了，相信海選出來的名單一定會更有趣、更好，我們也不見得先提，排序還是可以調動，海選有很棒的人選也可以調到前面去。



至於社會賢達會不會不想透過海選程序進民眾黨不分區名單？柯文哲認為，對啦，有的人會想說如果海選沒有上不是很丟臉嗎？但是對他來講，我們有部分是自己去找，但又怕會在同溫層裡面去找人，所以最後開放一部分海選，我們去找的名單、海選的名單，最後再來綜合考量。