檢調偵辦鎮瀾宮時機敏感　顏寬恒開砲

藍委顏寬恒。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月9日電（記者 倪鴻祥）距2020年1月11日投票日不到百日，台中檢調單位偵辦大甲鎮瀾宮等線上光明燈案，8日大動作搜索鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人公司、住處，查扣相關物證，漏夜偵訊後諭令鄭銘坤100萬元交保。對此，鎮瀾宮董事長顏清標的兒子、國民黨“立委”顏寬恒今天上午大表不滿，指出現在偵辦當然會讓人懷疑是為了選舉。



2020大選，大甲鎮瀾宮董事長顏清標早早表態支持中國國民黨大選參選人、高雄市長韓國瑜，顏並透過人脈關係，與台中市“立委”、台中市議員一起挺韓，赴高雄為韓打氣、舉辦相關造勢活動等，這次台中檢調單位突襲偵辦鄭銘坤，引發外界質疑辦案時機。



顏清標的兒子顏寬恒上午被問到此事時，直言這事情確實很奇怪，因為這種事一般平常時間就可以偵辦了，如今等到選舉敏感時刻才來偵辦，當然會讓人懷疑為了選舉。



台中檢調單位是在偵辦中華電信多處營業處與廠商掛勾“假交易，真貸款”弊案，延伸發現大甲鎮瀾宮等宮廟網路線上光明燈涉案，因此8日大動作發動搜索，包括鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、中華電信幹部等人的公司及住處，查扣相關物證，經漏夜偵訊，檢方諭令鄭銘坤100萬元交保，中華電信人員及鄭的女兒等4人則以50萬元至20萬元不等交保，均限制出境、出海。

