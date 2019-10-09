張瀞分：韓國瑜請假跑選舉　民進黨要鬧什麼

中國國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分。（中評社 林谷隆攝） 台中市議會9日舉行第三屆第二次會議開議，一開會藍綠議員就因為空污問題吵得鬧哄哄。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月9日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分接受中評社訪問表示，媒體傳國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜將在16日請假，開始選舉行程，這個時間是差不多，因為蔡英文從今年四月就開始跑選舉行程，就連9月30日宜蘭南方澳發生斷橋事件，蔡都在台中大雅拜會企業家，民進黨一點聲音都沒有，民主選舉就是“公平競爭”，韓是應該到各地走一走，談談自己的施政理念與政見，民進黨是要鬧什麼。



媒體報道，韓國瑜預定15日高雄市政會議後，宣布自16日起請假投入2020大選，市長職務將由副市長葉匡時代理；請假後的韓國瑜將以高雄市黨部為基地，展開全台22縣市“平民土地之旅”，打出自己風格的“韓式大選”。



國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分9日在台中市議會接受中評社訪問，她認為，要說韓國瑜放下市政跑選舉，民進黨是最沒有資格批評，因為蔡英文從今天四月民進黨初選時，就開始拜票跑選舉行程，蔡有請假嗎？就連9月30日宜蘭南方澳發生斷橋事件，蔡英文都還在台中大雅拜會企業家，原本下午台中還有出席社團活動，最後才取消趕到宜蘭。



張也說，蔡英文都一直跑選舉行程，拜廟、拜會企業，民進黨一點聲音都沒有。現在韓國瑜拚市政拼到選前3個月，將高雄治理得很好，應該夠了吧，代理韓的高雄市副市長葉匡時，市府團隊都很優秀。



張瀞分強調，距離大選已經不到100天，也應該要讓韓國瑜開始跑選舉行程，到各地走一走，談談自己的施政理念與政見，民主選舉就是“公平競爭”，民進黨是要鬧什麼，有什麼好講的！



對於民進黨批評韓請假是要逃避高雄市議會總質詢的監督？



張瀞分告訴中評社，議會總質詢時間，都是議會議事日程的安排，只要代理職務的高雄市副市長與局處長都可以好好回應議會的質詢監督，不需要什麼事情都要市長出來，也可以應付，在開議期間請假也沒有什麼，“交通部長”林佳龍在擔任台中市長時，曾經在議會開議期間請假，理由不只出國考察，還有到民進黨開中常會，當時林也說“不影響議會運作！”。