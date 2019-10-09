雙十升旗同框　柯爆料：郭主動問能不能來

柯文哲9日出席北市府舉辦的台北市信義區四育里民中心活動。（中評社 鄭羿菲攝） 柯文哲9日出席北市府舉辦的台北市信義區四育里民中心活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘預計10日將以“企業領袖”身分出席台北市府的升旗典禮，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲9日受訪時表示，“國慶”升旗活動還是一個公開活動，如果有人來共襄盛舉當然歡迎。柯也爆料，郭有問說能不能來，他就說，“廢話，當然可以來啊！”我們就送邀請函給郭台銘。



台北市政府10日上午將舉辦升旗典禮，除了柯文哲會參加外，郭台銘預定的10日行程也包括早上7時25分以“企業領袖”身分出席北市府的升旗典禮，而9時半則轉到桃園市“國旗”屋參加升旗典禮。



柯文哲9日上午出席北市府民政局舉辦的“台北市信義區四育里民活動中心”揭牌典禮，也推廣老人福利政策，中國國民黨台北市議員王鴻薇、民進黨新潮流系台北市議員、挑戰台北市第七選區（信義、松山）“立委”選戰的許淑華也一同出席。雖然柯、許沒有太多互動，但許淑華致詞時也虧了一把柯文哲說，“雖然我們有意見不同的地方，但還是會理性監督市政。”讓柯忍不住哄堂大笑。



柯文哲會前接受媒體訪問時，被問到升旗會不會郭柯同台，以及郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，“郭台銘是以台北市民身分出席，不會有什麼政治動作”相關看法時，柯文哲笑說，哈哈哈哈，“國慶”日就“國慶”日，“國慶”升旗活動還是一個公開活動，如果有人要來共襄盛舉，我們當然是歡迎，不要想太多，哪有什麼算計，就是“中華民國”“國慶”日。



媒體追問過去沒邀郭台銘，為什麼今年邀請了？柯文哲爆料說，郭有問說能不能來，他就說，“廢話，當然可以來啊！”，我們就送邀請函給郭台銘。媒體再度追問，是郭台銘主動問？柯則前話不對後話地說，不是說主動啦，也有問一下，這個參加可不可以，當然可以啊，歡迎啊。



至於中國國民黨市議員游淑慧批評，市府活動公器私用，把市府活動變成自己政治舞台。柯文哲則回應，批評的人也可以來啊 ，你也可以來啊，他沒有說不可以來啊。如果別人來，你不能來，這才叫公器私用，如果大家都可以來，怎麼叫公器私用？



被問到為何郭辦幕僚與市府幕僚今早共同場勘？柯文哲指出，是維安的場勘吧？一般比較VIP的人來，關心的是維安，警方還是有責任保護安全，所以通常會看一下動線，這滿正常的。今天如果要是大牌藝人要來，我們也要場勘啊，這是維安問題啦，維安還是必要的。