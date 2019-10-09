LSE發表聲明　蔡英文臉書發文感謝母校

蔡英文在臉書感謝LSE在官方網站發表聲明他的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。（蔡英文臉書） 中評社台北10月9日電／針對“博士假學歷”風波不斷，蔡英文日前提出嚴正澄清，並將論文授權中央圖書館提供閱覽。倫敦政經學院（LSE）於當地時間8日，在官方網站公開聲明證實，蔡英文法學博士學位是在1984年頒授無誤。蔡英文今天在臉書發文，除了感謝母校發表聲明說明他的學歷博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館外，蔡還表示抱歉，因為台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。



蔡英文表示，閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。所以她還拜託大家，幫忙把這分聲明轉發出去，希望那些用錯假訊息抹黑他的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。



蔡英文臉書全文：



我的母校英國倫敦政經學院（LSE），在很多人的關心下，對我的博士學位與論文，正式發出聲明。



從LSE的這份聲明中，很清楚地說明我的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。



現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載我的博士論文，沒有任何限閱的問題。我也已經將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在我的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。



特別感謝我的母校LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑我的學歷的人，有了最新的證據和答案。我也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。



閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。我想麻煩大家，幫我轉發出去，希望那些用錯假訊息抹黑我的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。