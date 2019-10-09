韓國瑜從蔡英文故鄉出發　再創韓流2.0

韓國瑜上午出席全運會授旗誓師活動。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月9日（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜15日將在市政會議後請假，正式投入大選！韓全台巡迴展開“土地學習之旅”首站將赴民進黨蔡英文老家屏東，下午2時40分在六堆忠義祠（西勢村）舉行首個客家後援會。



韓國瑜客家後援會會長將由前“行政院客委會主委”、前屏東教育大學校長劉慶中接任，屆時韓也會拉抬屏東兩位藍營選將葉壽山、周佳琪選情，讓韓流從屏東出發。



據了解，韓15日主持市政會議後，中午即開始請長假投入2020大選。16日起展開全台22縣市的土地學習之旅，首站將從南台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔出發，跟墾丁旅遊業者座談，並赴六堆忠義祠成立第一個韓國瑜客家後援會。



韓選擇從南台灣屏東出發，頗有挑戰“屏東女兒”蔡英文的味道。4年前蔡英文參與大選，也是從最南端的屏東楓港出發。韓此舉不僅有跟蔡互別苗頭的意味，亦有稱串連全台，炒熱韓流2．0的策略。



目前韓國瑜競選辦公室保密到家，但已知韓會從台灣最南端開始進行全台22縣市的傾聽之旅，除與各業界展開座談之外，也有夜宿當地安排，頗有馬英九當年貼近庶民心聲“long stay”的雛形。



由於韓國瑜比馬英九更接地氣，這場土地學習之旅，應該會比馬更有效果，韓陣營主打非典型選戰，期望再次喚起民心思變的氛圍。