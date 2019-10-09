未來事件交易所預測　韓國瑜聲勢已觸底反彈

韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社台北10月9日電／2020大選剩下不到百日，未來事件交易所今天預測表示，蔡英文的支持度領先國民黨的2020參選人韓國瑜超過10個百分點，外界對於蔡英文的連任之路普遍看好。然而從市場價格走勢，以及近期重大新聞事件來觀察，韓國瑜的市場價格似乎已經打底完成，反觀蔡英文的價格有走弱的趨勢，顯示出民進黨的“芒果乾”效果已達極限。



根據未來事件交易所截至10月8號的平均交易價格，蔡英文以＄56領先韓國瑜的＄44.99。蔡、韓兩人的市場價格，在8月1日時差距還不到＄1，之後開始產生變化。隨著香港“反送中”運動情勢升高，香港政府壓制手段也越趨激烈，在一名示威者右眼中彈後，8月12日蔡英文臉書發文強調“有我在，不用擔心台灣變成第二個香港”，自此之後，蔡英文的看好度一路上漲。



未來事件交易所指出，8月21日，有香港網友發起“為港遮眼”活動，呼籲網友們在社群網站PO出手遮右眼的照片聲援香港，民進黨多名“立委”與政務官紛紛響應，在網路上創造極大的聲量，也使蔡英文陣營聲勢大漲，從這個時間點開始，蔡英文的市場價格也一路維持在＄50以上，最高時漲至近＄62。



而韓國瑜陣營在反送中議題上較為被動，陷入對手戰略布局，近兩個月市場價格維持在＄36至＄40之間震盪徘徊。在9月27日由旺旺中時公布的民調，顯示蔡英文大勝韓國瑜約14%，也導致韓國瑜市場價格下跌至新低點，僅有＄31.76。



未來事件交易所表示，雖目前顯示蔡英文的預測市場穩定領先，但從10月開始，蔡、韓兩人的價格逐漸拉進。從韓國瑜和蔡英文在預測市場的價格差距持續縮小的狀況來看，推測除了國內重大意外的影響，香港議題對蔡英文的加分有限，可能顯示出民進黨的“芒果乾”效果已達極限，而韓國瑜陣營是否能擺脫市政選戰兩頭燒的困境，以及主導大選的議題戰場，將是影響韓國瑜能否持續縮小差距，進一步反超的關鍵。