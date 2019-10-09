台官方：賀電不需在真假打轉　駐處確實收到

歐江安。（中評社） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）“外交部”駐日本福岡分處4日國慶酒會上，發生日本首相賀電烏龍，“行政院長”蘇貞昌昨批不當，要求查處。“外交部”發言人歐江安今天在舉辦“玉山論壇”的君悅飯店進行說明。她強調，大家很關心賀電真假，但是不需要在真假上面打轉，駐處確實有收到賀電。但台日互信不方便公布來源。但她再度強調，他們的確有收到相關賀電，只是不是日本“中央政府”列入官方記錄，沒有官方認證，我們也很嚴謹，在程序上要完備，要雙方官方認可。



媒體詢問何種賀電算是正式？歐江安表示，發一個函要有函號以及官印，一定具備的形式文件。



歐江安說，“外交部”今天要求福岡辦事處盡速、特急件處理書面報告，向部說明國慶酒會事件。在未收到書面報告、還不知道事情全貌之前，“不要先假設哪位同仁有錯，也先不談懲處”，“外交部”理解此事來龍去脈，也先以書面報告為主，暫不考慮請相關人員回台說明。



歐江安說，不需要在真假問題上打轉，駐處確有收到賀電。它不是假的，相關賀電並未列入日本官方紀錄，“外交部”在賀電認證上態度嚴謹，也不會納入紀錄，重點是賀電程序是否完備，否則就不予認可。



她強調確實收到賀電，但是轉交賀電的政壇友人，基於台日互信，不方便透露。被問到日方是否事前知情福岡辦事處要播放賀電，或者事後是否透過管道向台灣表達對此事的態度，歐江安都說，不方便代表日方發言



歐江安強調，台灣跟日本之間溝通管道暢通，所以彼此立場充分了解，她是“中華民國”“外交部”發言人，“我無法代替日方回答”，她只能就我們國家處理程序、認證程序進行說明。她重申，台日關係友好，不會受到這件事情影響，台灣日本關係會更加深化，雙方溝通管道暢通，我們跟日方都充分了解立場，也做了說明。但有關日方理解，她不方便說明。