衝刺連署份數　呂支持者在“立院”設連署點　

棚架掛上“中華民國15任正副總統候連署選人呂秀蓮”的布條。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月9日電（記者 洪德諭）明天起為“中華民國”雙十節連假，搶攻“總統府”將舉行活動周邊的人潮，呂秀蓮支持者9日在“總統府”一旁的“立法院”周圍搭起棚架替呂衝刺連署份數，呂明天也有機會出現於此連署點。



呂秀蓮在9月17日拋出震撼彈宣布投入2020大選連署後，呂團隊先是在上月底公布27個連署點，10月初再公布160連署點，盼能衝刺達40萬連署份數。9日“立法院”外，則出現呂秀蓮連署的臨時棚架。



觀察現場，棚架主要設置在“立法院”前的中山南路，每個棚架則掛上“‘中華民國’15任正副‘總統’候連署選人呂秀蓮”的布條，現場也已擺放好連署範例與連署書。台北市政府工務局新建工程處的函則說明，場地申請是從9日0時開始至10日23時59分止，目的為“推廣‘總統’參選人連署”。



在現場顧攤位的羅先生表示，會選在10月10日在“立法院”進行連署，主要是希望能獲得參加“總統府”活動的民眾連署，衝刺連署份數，現場規劃8個棚架，會有許多人來現場幫忙。是否有預期的連署份數？羅先生則說，得看是否有議題發酵，依照過往的經驗很難估計。



至於呂秀蓮是否會前來？羅先生指出，聽內部開會有規劃邀請呂秀蓮，但最終是否出席仍不確定。