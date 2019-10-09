促民企新政再升級　走專精特新道路

中評社北京10月9日電／ 地方版方案即將大規模落地



支持民營企業發展新政將再迎升級。《經濟參考報》記者獲悉，有關部委正加緊籌劃醞釀相關政策細則，營造更好的發展環境，推動民企改革創新、轉型升級。下一步將全面清理不利於民企發展和不利於競爭的法律法規和政策文件，進一步放寬市場准入，支持民企進入電信等更多壟斷領域。更大力度降成本、促融資，發揮國家融資擔保基金和中小企業發展基金引導作用，帶動民企走專精特新發展道路。地方版方案也即將迎來大規模落地。



自去年11月民營企業座談會以來，從中央到地方密集出台了一攬子支持民企發展政策。不過，不容忽視的是，民企在外部公平參與市場競爭、內部創新轉型上仍存在薄弱環節。



全國工商聯原副主席、中國民營經濟研究會會長莊聰生在接受《經濟參考報》記者專訪時指出，民營企業在要素獲取、准入許可、經營運行、政府採購和招投標等方面仍存在公平競爭障礙。特別是一些行業對民營資本投資存在隱形障礙，尤其是在電力、電信、石油、鐵路、港口、金融、保險等方面，產業准入門檻較高，“玻璃門”“彈簧門”“旋轉門”“卷簾門”現象仍存在，使得民企無法進入一些壟斷領域參與市場競爭，制約了民企的發展空間。



中國企業聯合會研究部研究員劉興國則對《經濟參考報》記者指出，不少民企在發展形式上依然表現出明顯的粗放型特征，要素驅動、資源驅動依然是企業發展的關鍵推力。企業亟需加快轉型升級，努力打造內涵增長型企業，加快從追求高速度轉型至高質量發展。



近段時間，多項重磅政策釋放了進一步優化民企營商環境、力促民企轉型升級的強烈信號。中央全面深化改革委員會第十次會議審議通過了《關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，強調營造市場化、法治化、制度化的長期穩定發展環境，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，推動民營企業改革創新、轉型升級、健康發展。10月8日召開的國務院常務會議審議通過《優化營商環境條例（草案）》，以政府立法為各類市場主體投資興業提供制度保障。



記者了解到，多部門支持民企改革發展細則也在加緊醞釀，並蓄勢待發。在優化營商環境方面，工信部將全面清理不利於民營企業發展和不利於競爭的法律、法規和政策文件。進一步放寬市場准入，鼓勵和引導民間資本進入電信等領域，開放基礎電信運營及競爭性服務，支持民企參與製造強國和網絡強國的戰略實施。國家市場監督管理總局將進一步深化商事制度改革，全面推動“證照分離”，為企業營造更加公平、透明、便利的營商環境。完善市場監管機制，加強反壟斷、反不正當競爭執法，為企業減負增效，維護公平競爭的市場秩序。



多地已在緊鑼密鼓出台支持民企發展實施細則和專項行動，地方版方案也即將大規模落地。《天津市優化營商環境條例》近日正式施行，保障各類市場主體平等使用生產要素。