理大講師遭學生禁錮批鬥 促重判蒙面狂徒

（來源：文匯網） 中評社香港10月9日電／香港文匯網報道，暴徒肆虐大學校園，竟然將魔爪伸向老師。曾在接受訪問時發表反對示威言論的理工大學專業及持續教育學院（CPCE）講師陳偉強，10月8日被大批戴上口罩或面罩的學生趁他到教室上課時圍堵及批鬥，以鐳射筆照射及粗口指罵，前後禁錮近5小時！其間陳偉強曾報警，學院高層亦有到場嘗試調停，但學院被指拒絕警察入校處理，陳偉強於晚上離場後自行再到警署報案。



陳偉強近日受訪時曾評論政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，他指出新法刑罰未夠重，未能遏止示威潮，認為應採用較嚴重的暴動罪檢控暴力示威者以止暴制亂，並促請法庭重判，加強阻嚇性。



然而，有關言論卻引起一批所謂大專學生連群批鬥。10月8日下午約3時陳偉強在CPCE油麻地校舍上課，即被人於教室圍攻及以鐳射筆照射，又有人用粗口指罵他，恐嚇指問他家是不是要“裝修”，並將有關過程在社交媒體直播。另外，亦有人在校舍內張貼印有陳偉強肖像的宣傳單張。



其後理大CPCE院長阮博文及副院長梁德榮等人到場調停，又安排另一較大的演講廳與學生“對話”。不過學生只不斷脅逼陳偉強要就其言論道歉，陳偉強當場拒絕，只強調自己反對暴力、尊重法治及對中國人身份感自豪等立場。



禁錮事件擾攘近5小時，陳偉強始能離開。據了解，陳偉強被困期間曾多次報案，但CPCE未有讓警察入校所以沒有警員到場處理。而陳在晚上離開後再自行到警署報案。