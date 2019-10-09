轟蔡施政乏善可陳　吳敦義：全力支持韓國瑜

國民黨主席吳敦義。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月9日電（記者 李其樺）中國國民黨主席吳敦義今天下午在國民黨中央黨部頒發新會期“立法院”黨團幹部證書，吳敦義表示，蔡政府過去3年多執政乏善可陳，明年要全力支持韓國瑜當選，並希望“立委”參選人可以全壘打，以創造國民黨重返執政、撥亂反正的新時代，讓“中華民國”開啟新的前途。



吳敦義指出，原本兩岸關係好不容易在“一中各表的九二共識”基礎上穩定發展，蔡政府卻讓兩岸對峙，導致雙方往來受挫，也因此造成台灣邦交國數目逐漸減少，免簽國數量也不再增加。



吳敦義表示，過去3年多來蔡政府施政停擺，經濟成長率停在1%、2%，以及治安不佳，如華山分屍殺人案等重大案件過去從來沒有發生過。另外，馬英九時代兩岸維持穩定發展，蔡政府卻讓兩岸對峙，各種往來遭受重挫，邦交國逐漸減少，免簽國不再增加。



吳敦義指出，回顧過去陳水扁執政第一任時有54個免簽國，交給馬英九時還是54個免簽國。馬英九接手後，第二任免簽國就從54國增加到164國，足足增加了110國。



吳敦義表示，無論是經濟、治安還是外交，蔡政府這3年多來都乏善可陳，明年1月11日一定要撥亂反正，讓蔡政府下台，全力支持韓國瑜當選“總統”，也盼望所有“立院”同志高票當選，展開新氣象為“中華民國”開啟新的前途。