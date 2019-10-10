社評：伊拉克騷亂 美式中東民主徹底失敗

中評社香港10月10日電（評論員 馬逸群）近期，伊拉克突然爆發了大規模示威活動，示威活動主要發生在向來安定的南部什葉派地區，參與者以年輕人為主，主要口號是反貪腐，但同時也夾雜了仇視伊朗的聲音，示威最終演變為暴力動亂，造成大量傷亡。



伊拉克這個國家，在世人眼中早已是戰亂動蕩的代名詞，但這一次的騷亂和往常的反恐戰爭有很大不同，令伊拉克乃至大中東局勢變得更為兇險。兇險的原因有以下幾點：一是這次動亂主要發生在南部什葉派聚居區，以往南部是伊拉克最穩定的地方，這標誌著伊拉克境內再沒有和平之所；二是這次動亂中對立面——示威者和伊拉克當局其實都是什葉派，顯示了占伊拉克人口最大比例的什葉派群體內部出現了分裂，令伊拉克朝著更加碎片化方向墜落；三是這次很多示威者打出反伊朗旗號，相信受到了美國的教唆，成為美國和伊朗衝突的棋子，進一步加劇中東局勢緊張。



伊拉克民族宗教矛盾突出，該國之中，遜尼派、什葉派和庫爾德人長期呈鼎足之勢。薩達姆統治時期，遜尼派是統治階級，什葉派和庫爾德人遭受迫害。美國推翻薩達姆後，什葉派掌權，庫爾德人事實獨立，而遜尼派成為清算的對象，遜尼派遂大批加入極端組織發動襲擊。經過經年累月的反恐戰爭，遜尼派隨著IS在伊拉克的覆滅元氣大傷，庫爾德人在北部偏安一隅，對伊拉克其他地區漠不關心，因此伊拉克政府和大部分人口稠密地區成為什葉派獨大的狀態。



什葉派獨大的伊拉克，按理說可以恢復穩定，從而實現經濟發展，伊拉克石油資源豐富，只要有穩定環境，經濟騰飛應該不難，但偏偏在伊拉克龐大的什葉派人口內部也不是鐵板一塊。伊拉克什葉派信徒和伊朗教派相通，受伊朗影響很大，不少人對伊朗親近，但伊拉克當前的“太上皇”美國卻和伊朗水火不容，由於美國在伊拉克推行反伊朗的洗腦教育，加之伊拉克畢竟是阿拉伯國家，和伊朗波斯民族存在差異，因此伊拉克什葉派當中產生了相當一部分反伊朗勢力，這就和伊拉克什葉派中傳統的親伊朗勢力發生矛盾。



美軍佔領伊拉克後，由於什葉派掌握了政府大權，因此這十多年來伊拉克南部的什葉派聚居區民眾對現狀基本滿意，並未像北部的遜尼派那樣揭竿而起，而遜尼派的極端組織也很少敢到南部發動恐襲，因此伊拉克南部什葉派區域長期安全穩定，死亡率低，人口大量滋生。但伊拉克經濟並未取得長足進步，新增就業崗位嚴重不足，新生的年輕人就業難問題越發突出。失業率高企，社會就會出現動蕩。

