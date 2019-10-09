白宮拒絕配合針對特朗普的彈劾調查

中評社北京10月9日電／ 中評社北京10月9日電／美國白宮8日致信國會民主黨人，說總統特朗普及其政府不會配合當前的彈劾調查。



總統律師西波隆當天在信中稱，眾議院啟動針對特朗普的彈劾調查受黨派政治驅使，缺乏法律依據，違背正當程序等，比如眾議院議長佩洛西在宣布啟動彈劾調查前沒有讓全院表決。



這封信的收件人包括佩洛西、眾議院情報委員會主席希夫等。佩洛西當晚對此發表聲明說，這封信明顯是錯誤的，是白宮試圖非法掩蓋事實的又一舉動。



分析人士認為，白宮同國會民主黨人或就彈劾調查啟動程序展開法律戰，府院鬥爭預計將進一步升級。



特朗普因一起“電話門”事件正面臨彈劾調查。8月，美國一名情報界人士匿名檢舉特朗普7月與烏克蘭總統澤連斯基通話時要求對方調查其政治對手、美國前副總統拜登及其兒子亨特，白宮還採取某些措施“封鎖”二人通話記錄。另據美國媒體報道，特朗普還下令凍結一筆軍事援助以施壓烏克蘭。



“電話門”事件震動美國朝野。民主黨人指責特朗普濫用職權謀求個人政治利益並尋求外國勢力干預美國總統選舉。9月下旬，佩洛西宣布眾議院啟動針對特朗普的彈劾調查，眾議院下屬委員會隨後向美國國務卿蓬佩奧、特朗普私人律師朱利安尼等發放傳票，要求他們提交“電話門”事件有關文件以配合調查工作。



美國駐歐盟大使桑德蘭原定10月8日到國會提交證詞，但當天凌晨接到美國國務院通知，被告知特朗普政府不准許他出席。眾議院情報委員會隨後向桑德蘭發放傳票，他被民主黨人視為“電話門”事件中一位關鍵人物。



特朗普此前稱，他要求烏克蘭調查拜登父子無關政治，只因為反腐敗，並反覆抨擊彈劾調查是對他的“政治迫害”。拜登今年4月宣布競選下屆美國總統，被特朗普視為主要競爭對手之一。



（來源：新華網）