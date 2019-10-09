綠大老謝明源：韓請假拚選舉　對蔡衝擊有限

民進黨元老、民進黨現任中執委謝明源現在跑攤，都是穿著蔡英文競選總部的選舉外套。（中評社 林谷隆攝） 台中市議會9日舉行第三屆第二會期開議，一開場民進黨議員就因為台中空污問題，占據議會主席台。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月9日電（記者 林谷隆）民進黨元老、民進黨現任中執委謝明源接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜傳16日起開始請假拚選舉，民進黨評估這對蔡英文選情衝擊有限，韓很會造勢，但是我們發現每一場造勢雖然人多，但多是鋼鐵韓粉複式動員，韓粉就算有1百萬，也不足讓韓當選。而且韓放下市政跑選舉，雖然鞏固的韓粉，但會讓中間選民反感，一加一減對韓不定是加分，對蔡不一定會扣分。



謝明源，1952年生，中興大學國際政治研究所碩士，為民進黨創黨黨員，現任民進黨中執委，曾擔任民進黨台中市黨部主委，踏入政壇後先擔任兩屆台中市議員，後擔任第五、六屆“立法委員”，2014年回到地方參選台中市議員順利當選，在民進黨內屬親“立法院長”蘇嘉全系統。



媒體報道，韓國瑜預定15日高雄市政會議後，宣布自16日起請假投入2020大選，市長職務將由副市長葉匡時代理；請假後的韓國瑜將以高雄市黨部為基地，展開全台22縣市“平民土地之旅”，打出自己風格的“韓式大選”。



謝明源9日在台中市議會接受中評社訪問。他表示，韓國瑜請假完全就是要逃避高雄市議會總質詢，利用這個空擋趕快跑選舉行程來拉票，其實韓如果有擔當就應該要辭職，來專心選舉，這才是破釜沈舟，外人看來才是韓對選情有信心，所以才敢辭職。



韓國瑜請假之後，將專心跑選舉行程，目前傳出規劃全台縣市“平民土地之旅”，預計會有不少造勢活動，這是韓最擅長的事，是否會對蔡英文選情帶來衝擊？



身兼民進黨中執委的謝明源說，我們注意韓國瑜的造勢活動，雖然人很多，但是很多都是“鋼鐵韓粉”，他們採複式動員，基本上每一場造勢都會到，我們評估對蔡英文的選情影響不大。



謝認為，鋼鐵韓粉大約有幾十萬，很多都是退休軍公教，所以他們有空擋空閒陪韓國瑜全台跑透透，一個場面十幾萬人也是很正常，但是要當選“總統”，在藍綠對決之下，選票至少要有600萬以上，就算韓粉有一百萬，也是不足以讓韓當選。



他強調，韓國瑜請假跑選舉行程，確實會更凝聚韓粉對他的支持度，但是在中間選民的觀感，看到一個市長放下市政，一直在跑選舉，還是會產生反感，甚至知識藍、經濟藍如果也不滿，選擇不出來投票，所以在一加一減對韓不定是加分，對蔡不一定會扣分。



謝明源評估，所以韓國瑜請假，全力拚選情，不會給民進黨帶來多少壓力，反而是蔡英文一步一腳印跑，選情才是比較實在沈穩。



他也提到，選舉就算在推銷產品，蔡英文就是民進黨的產品，現在是民進黨全黨傾盡全力在推銷，蔡穩穩跑就可以，但是國民黨要推銷韓國瑜，內部本身就很多意見，有人挺有人不挺，所以韓國瑜才會請假，急得跑出來拼選舉，自己推銷自己。