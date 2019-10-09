促進人工智能等技術在社會服務業應用

中評社北京10月9日電／各省、自治區、直轄市教育廳（教委）、發展改革委、民政廳（局）、商務廳（局、委）、衛生健康委、中醫藥管理局、婦聯，新疆生產建設兵團教育局、發展改革委、民政局、商務局、衛生健康委、婦聯：



社會服務產業是涉及億萬群眾福祉的民生事業和具有巨大發展潛力的朝陽產業，大力發展社會服務產業對更好滿足人民群眾日益增長的美好生活需要、高水平全面建成小康社會具有重要意義。為貫徹黨中央、國務院關於促進家政服務業提質擴容、推進養老服務發展、促進嬰幼兒照護服務發展等的決策部署，落實《國家職業教育改革實施方案》等，加快推進社會服務產業人力資源供給側結構性改革，教育部、國家發展改革委、民政部、商務部、國家衛生健康委、國家中醫藥局、全國婦聯辦公廳就教育支持社會服務產業發展，提高家政、養老、育幼等領域緊缺人才培養培訓質量提出如下意見。



一、總體要求



（一）指導思想



以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，落實全國教育大會精神，堅持以人民為中心，貫徹黨的教育方針，主動適應家政服務業與養老、育幼、物業、快遞等融合發展新模式，居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的養老服務體系建設新要求，家政電商、“互聯網＋家政”“物業＋養老服務”“互聯網＋養老”等新業態，不斷滿足城鄉社區居民多樣化、個性化、中高端新需求，以社區為重點依托，聚焦專業人才供給，拓展社會服務產業發展空間，以職業教育為重點抓手，提高教育對社會服務產業提質擴容的支撐能力，加快建立健全家政、養老、育幼等緊缺領域人才培養培訓體系，擴大人才培養規模，全面提高人才培養質量，支撐服務產業發展，增強廣大人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。



（二）基本原則

