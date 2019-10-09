暴徒深宵拍門“私了” 人人自危

中評社香港10月9日電／香港大公網報道，暴亂持續至今天已經四個月，暴徒的恐怖襲擊行為愈趨瘋狂，“私了”政見不同人士的情況也愈趨猖狂，市民就算安坐家中或車中，也不能幸免，被“私了”大禍隨時降臨！旺角前晚有暴徒藉詞有高空擲物，公然聚眾登上私人大廈“搜查”民居，甚至冒稱消防員要求入屋，嚇壞街坊。有亂港暴徒近日還在網上揚言要擴大襲擊目標，有私家醫院的名字也赫然名列其襲擊名單。另外又有暴徒揚言“全港放炸彈”。立法會議員直斥暴徒行為無法無天。大律師丁煌指出，暴徒上樓拍門若令住戶受驚，可構成普通襲擊罪；若出言恐嚇，則可構成刑事恐嚇罪。”



暴徒不斷暴力升級。昨有人在網上號召於今天針對破壞政府建築、銀行、商舖甚至私家醫院（詳見另稿），更喪心病狂地揚言日內於全港各區放置炸彈，以人流多的旺角、油麻地、銅鑼灣、沙田等地區優先，企圖分散警力，再在細區的大小商場、街市等發動攻勢，製造全港混亂。暴徒揚言，所謂“後勤勇武”將在此時出動攻擊各區警署，逼政府回應其“訴求”。



扮執法者稱要搜查



除了在繁華街頭聚眾破壞，暴徒還在公路設路障截查車輛，攔路打劫；近日又出現黑衣人扮執法者，成群人闖入私樓民居拍門要求搜查的事件。前晚11時許，旺角有人疑被高處擲下的玻璃樽擊中頭部，大約十名黑衣暴徒走上旺角彌敦道振宜大廈，在大廈多層逐戶拍門，口稱要搜查揪出擲玻璃樽者。



被暴徒深宵拍門騷擾的住戶郭婆婆，昨日接受大公報記者訪問。她猶有餘悸地憶述，當時被樓下的騷亂聲吵得半睡半醒，聽到有人拍門，家中只有她與女兒，“我真係唔敢去開門，後來係個女同我講番，原來有好多黑衣蒙面人上嚟。”郭婆婆說，現在唯有關好門窗，盡量注意安全。



住戶林太也於前晚被暴徒上門騷擾，她告訴大公報記者，其單位遭暴徒不停以激光照射，“照到我眼花繚亂，好驚㗎！”至凌晨約二時，又有兩名身穿黃色服裝、手持電筒的男人敲門，自稱是消防員，要入屋查看。“好彩我個女問佢哋有無證件咋，原來佢哋無證件，我個女就唔畀佢哋入嚟囉。換著係我，可能就開門喇。”消防處昨日回覆大公報查詢時稱正了解事件。

