桃園“國旗屋”雙十升旗　郭董出席並豪氣贊助

明天就是雙十慶典，桃園自辦升旗典禮場地，已經掛滿青天白日旗，旗海飄揚。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月9日電（記者 黃文杰）鴻海創辦人郭台銘在參加中國國民黨2020初選，曾經到桃園平鎮忠貞市場旁的“國旗屋”拜訪，並承諾贊助今年雙十升旗，所需的數萬面青天白日旗幟，雙十慶典前夕，維持20多年的桃園自辦升旗典禮場地，早就掛滿旗幟，旗海飄揚，十分壯觀。



主辦單位的“國旗屋”主人張老旺證實，郭台銘不僅贊助旗幟，明天（十月十日）清晨到台北市府跟柯文哲一起升旗之後，就會趕來桃園，參加上午十點的升旗典禮，



只是張老旺期盼，郭台銘與中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜能夠一起同台升旗，共創藍軍團結心願，這個夢想看來只能“實現一半”。



張老旺，滇緬游擊隊的孤軍後裔，在桃園中壢龍岡與平鎮忠貞市場附近開米干店，因先前多次在雙十慶典自發性舉行升旗典禮，店內也懸掛多面青天白日旗，以傳承愛國之心，贏得“國旗屋”達人名號，包括馬英九、洪秀柱、朱立倫等藍軍代表人物都親自到訪。



連民進黨蔡英文在桃園市長鄭文燦陪同，也曾經造訪過該米干店，張老旺也許下心願，不分黨派、不分族群，都歡迎來參加升旗。



“國旗屋”向來被視為深藍傳統眷村代表，鴻海創辦人郭台銘曾在2020初選，特別來“國旗屋”，跟張老旺一起參加升旗典禮，傳遞捍衛“中華民國”的形象，當時也承諾會力挺今年雙十升旗慶典，所需要懸掛數萬面青天白日旗幟費用，果然郭董豪氣捐旗，也願意親自到場出席升旗典禮。