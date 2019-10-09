港交所8日宣布放棄向倫交所提出收購要約

中評社香港10月9日電／香港交易所（港交所）8日宣布，決定放棄向倫敦證券交易所集團（倫交所）提出收購要約。



港交所表示，港交所董事會仍然相信倫交所與港交所合併具有重大戰略意義並將創造一個世界領先的市場基礎設施集團。儘管已與眾多監管機構以及大量的股東接洽，港交所董事會對於未能說服倫交所管理層認同這一願景感到失望，為了港交所股東的最佳利益，港交所董事會決定不再繼續本次要約程序。



港交所行政總裁李小加表示：“我們決定放棄向倫交所提出收購要約，因為未能取得倫敦證交所管理層方面的積極回應。這不是一個容易的決定，放棄重大的戰略機遇固然可惜，但卻是最符合我們股東利益的決定，我們不得不忍痛放棄。”



港交所9月11日宣布，其已向倫交所的董事會提議，將港交所與倫交所合併。根據港交所呈交倫交所董事會有關該建議交易的條款，這將反映倫交所的全部已發行及將發行的普通股本的價值約為296億英鎊，反映其企業價值為316億英鎊。但倫交所9月13日發表聲明稱，董事會一致拒絕港交所的收購提議，並表示沒有必要與港交所進一步接洽。港交所9月13日晚間發布聲明表示，對倫交所拒絕正面洽談感到失望，並會繼續與他們接洽。



來源：新華網

